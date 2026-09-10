Fenerbahçe – Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıllık hasret sona ererken Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahasında 3 puan almayı hedefliyor. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda İtalyan devi Roma'yı ağırlayacak sarı-lacivertli ekibin mücadelesi, Türkiye'deki milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla takip ediliyor. Taraftarların en çok sorduğu sorulardan biri de "Fenerbahçe – Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" oluyor.

Fenerbahçe bu akşam Avrupa kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 306 müsabakada 122 galibiyet, 67 beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi özelinde bakıldığındaysa Fenerbahçe bugün 41. maçına çıkıyor; sarı-lacivertliler bu kulvarda oynadığı 40 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken 23 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

KADRODA İKİ EKSİK VAR

Takımda UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi ile sakatlığı bulunan Marco Asensio, bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. İki oyuncunun yokluğu, teknik heyetin kadro tercihlerini doğrudan etkiliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe sahaya şu 11 ile çıkacak: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Bartuğ, Kante, İsmail, Greenwood, Kerem, Muriqi.

Roma'nın ilk 11'i ise şöyle: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Roma Şampiyonlar Ligi maçı, 10 Eylül 2026 Perşembe günü, yani bu akşam oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Fenerbahçe – Roma maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de maçı canlı takip edebilecek.