Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Benfica ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı lacivertli takım yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Benfica ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı lacivertli takım yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

8. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı kornerde ön direkte Ayew'in kafayla vurduğu top uzak direğin yanından auta çıktı.

19. dakikada Salvio'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada Eljif Elmas'ın uzun mesafeli pasında sağdan savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Isla, kaleciyle karşı karşıya şut çekmek yerine topu kontrol etmeye çalışınca Vlachodimos meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Skrtel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına giren Alper Potuk'un sol ayağıyla şutunda, kaleci Vlachodimos yakın direk dibinde müdahale ettiği meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Benfica, müsabakada öne geçti. Sağ kanattaki Salvio'nun ceza sahası ön çizgisine paralel pasında yay içinde bulunan Castillo bekletmeden meşin yuvarlağı sağdan bindiren Fernandes'in önüne bıraktı. Bu oyuncu, altıpas önünde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

32. dakikada Eljif Elmas'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Vlachodimos sağına gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

43. dakikada Salvio'nun derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Ferreyra ceza sahası içi sağ çaprazda kalesinden çıkan Volkan Demirel'den sıyrıldı. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45+1. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında kale sahası ön çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Alper Potuk, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.



İkinci yarı

61. dakikada Valbuena'nın rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Portekiz temsilcisinde Pizzi, ceza sahası dışı sol çaprazda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

62. dakikada Ferreyra'nın ceza sahası yayı solundan şutunda top üstten auta çıktı.

68. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Barış Alıcı'nın plase vuruşunda kaleci Vlachodimos soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Müsabakanın kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı.



UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda etti. Fenerbahçe, doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

Bu sezon değişen statü gereği, 3. ön eleme turunda elenen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme turu oynamadan direkt gruplara kaldı.

Türkiye'yi sadece Galatasaray temsil edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye bu sezon da tek takımla temsil edilecek.

Geçen yıl Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, sarı-lacivertlilerin Benfica'ya elenmesiyle gruplarda yer alan tek Türk takımı olacak.

Türk takımları en son 2008-2009 sezonunda 2 takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilmişti.



Şampiyonlar Ligi'nde son 4 ön elemeyi geçemedi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için oynadığı son 4 ön eleme turunu da geçemedi.

Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e, 2015-2016'da Shakhtar Donetsk'e, 2016-2017'de de Monaco'ya elenmişti. Bu sezon da Benfica'yı geçemeyen Fenerbahçe, bu kulvarda son olarak 2013-2014'te 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımını elemişti.



Alper Potuk'tan 6,5 ay sonra gol

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, 6,5 ay sonra resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.

Maça santrfor olarak başlayan Alper, 45+1. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Alper, 3 Şubat'ta Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne attığı golden sonra ilk kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.



Taraftarlardan moral

Fenerbahçeli taraftarlar, elenmelerine rağmen takıma maçtan sonra moral verdi.

Maçın sonunda futbolcuları tribüne davet eden taraftarlar, oyuncuları alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.

Maraton üst tribündeki taraftarlar uzun süre tezahüratlar yaparak tribünden ayrılmadı. Maçın bitmesinden yarım saat sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un talimatıyla futbolcular tekrar sahaya çıkarak kendilerine destek veren taraftarlara doğru giderek onları selamladı.



"Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, 1-0'ın rövanşında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak play-off'a yükselen Portekiz'in Benfica takımının teknik direktörü Rui Vitoria, turu geçtikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vitoria, play-off turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacaklarını aktararak, "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Bir sondaki turda PAOK var. Arada da lig maçı oynayacağız. Bundan sonra maç maç ele alacağız. Önce ligdeki maça, sonra da PAOK karşılaşmasına bakacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı düşüneceğiz." diye konuştu.

Zafer kokan bir beraberlik aldıklarını belirten Vitoria, "Daha iyi takımdık. Bu maç için seviyemizi yükselttik. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Kolektif olarak gayet iyiydik. Sakatlıklar bazen oyunumuzu etkiliyor ama takımım iyi devam etti. Genelde takımım deplasmanlarda iyi oynuyor. Seviyemizin üzerinde oynadık. İstikrarlıydık. Önemli olan buydu. Topla oynarken iyiydik. Maça baskılı başladık ve rakibi oynatmadık. Zafer kokan bir beraberlikle maçı bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.



"Hakkımızla turu aldık"

Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosfere değinen Portekizli teknik adam, şöyle devam etti:

"Beklediğimiz gibi oynadık. Atmosferi gördünüz. Fenerbahçe'nin 14 uluslararası oyuncusu vardı. Çok zorlu bir rakip. Taraftarın baskısıyla oynadılar. İyi başladık ve golü bulduk. Sonra Castillo sakatlanarak çıktı. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol bizi etkiledi. Her takım bunun altından böyle kalkamaz. İkinci yarı gayet güzel bir şekilde oynadık. Hatalar vardı ama bunlar normal. Takımıma güvendim. Onlar da bu güveni boşa çıkarmadı. İyi oynadılar. Hakkımızla turu aldık."

Rui Vitoria, devre arasında oyuncularına yaptığı konuşmayı paylaşarak, "Zorlu bir ilk yarı oynadık. Oyuncularıma 'İyi oynuyorsunuz. Güvenli ve istikrarlısınız. Son dakikadaki golü kafanızdan silin.' dedim. Genç oyunculara bazı baskıları yapmalarını söyledim. Daha fazla da gol atabilirdik ama önemli olan topu kontrol etmekti ve onların sahamıza gelmesini önlemekti. Bunu da başardık." ifadelerini kullandı.

Vitoria açıklamasını, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Çok misafirperversiniz. Burada kaldığımız süre harikaydı. Gayet tutkulu bir şekilde futbolu yaşıyorsunuz. Tebrikler." ifadeleriyle tamamladı.

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