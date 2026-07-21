Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Talisca'nın tek golüyle mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi biletini almak için sahaya çıkan Fenerbahçe, ev sahibi avantajını kullanarak Polonya ekibi Gornik Zabrze engelini kayıpsız geçti.
Turun ilk ayağında sahadan üstünlükle ayrılan sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü Brezilyalı yıldız Talisca kaydetti.
Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına Avrupa Ligi play-off turunda veda eden sarı-lacivertliler, bu turun ilk karşılaşmasında kendi seyircisi önünde Nottingham Forest'a mağlup olmuştu.
HASRET 3 MAÇ SONRA BİTTİ
Söz konusu play-off turundaki elenmeden önce, lig aşamasında oynanan son iki iç saha müsabakasında da tablo sarı-lacivertlilerin aleyhineydi.
Kanarya, sahasında Aston Villa'ya kaybederken, ardından Ferencvaros ile berabere kalarak hanesine puan kayıpları yazdırmıştı.
Gornik Zabrze karşısında alınan 1-0'lık zaferle birlikte Fenerbahçe, tam 3 maç aradan sonra Avrupa kupalarında kendi evinde galibiyet elde etmeyi başardı.