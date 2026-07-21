Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Talisca'nın tek golüyle mağlup etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi biletini almak için sahaya çıkan Fenerbahçe, ev sahibi avantajını kullanarak Polonya ekibi Gornik Zabrze engelini kayıpsız geçti.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti - Resim: 2

Turun ilk ayağında sahadan üstünlükle ayrılan sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü Brezilyalı yıldız Talisca kaydetti.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti - Resim: 3

Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına Avrupa Ligi play-off turunda veda eden sarı-lacivertliler, bu turun ilk karşılaşmasında kendi seyircisi önünde Nottingham Forest'a mağlup olmuştu.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti - Resim: 4

HASRET 3 MAÇ SONRA BİTTİ

Söz konusu play-off turundaki elenmeden önce, lig aşamasında oynanan son iki iç saha müsabakasında da tablo sarı-lacivertlilerin aleyhineydi.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti - Resim: 5

Kanarya, sahasında Aston Villa'ya kaybederken, ardından Ferencvaros ile berabere kalarak hanesine puan kayıpları yazdırmıştı.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti - Resim: 6

Gornik Zabrze karşısında alınan 1-0'lık zaferle birlikte Fenerbahçe, tam 3 maç aradan sonra Avrupa kupalarında kendi evinde galibiyet elde etmeyi başardı.

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