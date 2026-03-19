Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne "Altın Set" ile veda etti

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci’yi ağırladı.

Burhan Felek Vestel Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek turu altın sete taşıdı. Büyük heyecana sahne olan altın sette ise rakibine 15-13 mağlup olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Karşılaşmanın setleri 32-30, 25-29, 25-13 ve 27-25 sonuçlanırken, altın sette 13-15’lik skorla turu kaybeden taraf Fenerbahçe oldu.

Mücadele Burhan Felek Vestel Salonu’nda oynandı. Karşılaşmayı Fransa’dan Olivier Guillet ve Yunanistan’dan Theodora Kyriopoulou yönetti.

Fenerbahçe’de Orro, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Hande, Eda ve libero Gizem ilk altıda yer aldı. Yedekten Bedart-Ghani, Ana Cristina ve Arelya süre aldı.

Scandicci ise Bechis, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel ve libero Castillo ile sahaya çıktı. Ruddins, Mancini ve Franklin de oyuna dahil oldu.

Karşılaşma toplam 136 dakika sürdü.