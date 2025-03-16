Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ücretsiz izle
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Avrupa macerasına penaltılarla veda eden sarı-lacivertliler, zirve yarışında kritik bir mücadeleye çıkıyor.
Hakem Cihan Aydın’ın yöneteceği mücadelede Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmak için sahaya çıkacak.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, son 20 resmi maçında yalnızca Rangers’a mağlup oldu. Bu süreçte 14 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde ise son 11 karşılaşmasını kaybetmedi. Ligin ilk yarısında Samsun’da oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle sona ermişti.
Fenerbahçe’de eksikler can sıkıyor
Sarı-lacivertliler, Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, kadroda yer almayacak.
Ayrıca, Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, kart görmeleri halinde Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek.
Kadıköy'de müthiş seri
Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda Samsunspor'u 8-1 mağlup ederek tarihi bir skora imza atmıştı. Ayrıca, sarı-lacivertlilerin 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de dikkat çeken sonuçlar arasında yer alıyor.
İki ekip, Süper Lig tarihinde 63 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 35 galibiyet alırken, Samsunspor 12 kez kazandı. 16 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler rakip fileleri 110 kez sarsarken, Samsunspor 60 golle karşılık verdi.
Bu sezon ligde iç sahada oldukça etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, 12 maçta 11 galibiyet elde ederken yalnızca 1 kez mağlup oldu. Jose Mourinho'nun ekibi, Kadıköy'de son 9 lig maçını kazanarak büyük bir seri yakaladı. Eğer Samsunspor karşısında da galibiyet alınırsa, 2011-2012 sezonundaki en uzun iç saha galibiyet serisi tekrarlanmış olacak.
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