Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ücretsiz izle

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Avrupa macerasına penaltılarla veda eden sarı-lacivertliler, zirve yarışında kritik bir mücadeleye çıkıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ücretsiz izle - Resim: 1

Hakem Cihan Aydın’ın yöneteceği mücadelede Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmak için sahaya çıkacak.

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ücretsiz izle - Resim: 2

Jose Mourinho'nun öğrencileri, son 20 resmi maçında yalnızca Rangers’a mağlup oldu. Bu süreçte 14 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde ise son 11 karşılaşmasını kaybetmedi. Ligin ilk yarısında Samsun’da oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle sona ermişti.

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ücretsiz izle - Resim: 3

Fenerbahçe’de eksikler can sıkıyor

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ücretsiz izle - Resim: 4

Sarı-lacivertliler, Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, kadroda yer almayacak.

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ücretsiz izle - Resim: 5

Ayrıca, Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, kart görmeleri halinde Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ücretsiz izle - Resim: 6

Kadıköy'de müthiş seri

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ücretsiz izle - Resim: 7

Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda Samsunspor'u 8-1 mağlup ederek tarihi bir skora imza atmıştı. Ayrıca, sarı-lacivertlilerin 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de dikkat çeken sonuçlar arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ücretsiz izle - Resim: 8

İki ekip, Süper Lig tarihinde 63 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 35 galibiyet alırken, Samsunspor 12 kez kazandı. 16 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler rakip fileleri 110 kez sarsarken, Samsunspor 60 golle karşılık verdi.

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ücretsiz izle - Resim: 9

Bu sezon ligde iç sahada oldukça etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, 12 maçta 11 galibiyet elde ederken yalnızca 1 kez mağlup oldu. Jose Mourinho'nun ekibi, Kadıköy'de son 9 lig maçını kazanarak büyük bir seri yakaladı. Eğer Samsunspor karşısında da galibiyet alınırsa, 2011-2012 sezonundaki en uzun iç saha galibiyet serisi tekrarlanmış olacak.

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ücretsiz izle - Resim: 10

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