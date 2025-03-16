Fenerbahçe-Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ücretsiz izle

Bu sezon ligde iç sahada oldukça etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, 12 maçta 11 galibiyet elde ederken yalnızca 1 kez mağlup oldu. Jose Mourinho'nun ekibi, Kadıköy'de son 9 lig maçını kazanarak büyük bir seri yakaladı. Eğer Samsunspor karşısında da galibiyet alınırsa, 2011-2012 sezonundaki en uzun iç saha galibiyet serisi tekrarlanmış olacak.