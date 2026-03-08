Fenerbahçe – Samsunspor maçı öncesi dikkat çeken değişiklik
Trendyol Süper Lig’de oynanacak Fenerbahçe – Samsunspor karşılaşması öncesi hakem kadrosunda değişiklik yapıldı. Sağlık problemi yaşayan Mustafa Savranlar’ın yerine AVAR görevine Çağdaş Altay atandı.
Trendyol Süper Lig’de oynanacak Fenerbahçe – Samsunspor karşılaşması öncesinde hakem kadrosunda değişikliğe gidildi. Karşılaşmada görevli olan Mustafa Savranlar’ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle AVAR görevine yeni bir isim atandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe – Samsunspor maçında görevli Mustafa Savranlar’ın sağlık sorunu nedeniyle görev yapamayacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından AVAR görevine Çağdaş Altay getirildi.
MHK’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor müsabakasında AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) değişikliğine gidilmiştir. Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yerine AVAR olarak Çağdaş Altay atanmıştır.”