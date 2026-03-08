Fenerbahçe – Samsunspor maçı öncesi dikkat çeken değişiklik

Trendyol Süper Lig’de oynanacak Fenerbahçe – Samsunspor karşılaşması öncesi hakem kadrosunda değişiklik yapıldı. Sağlık problemi yaşayan Mustafa Savranlar’ın yerine AVAR görevine Çağdaş Altay atandı.

Trendyol Süper Lig’de oynanacak FenerbahçeSamsunspor karşılaşması öncesinde hakem kadrosunda değişikliğe gidildi. Karşılaşmada görevli olan Mustafa Savranlar’ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle AVAR görevine yeni bir isim atandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe – Samsunspor maçında görevli Mustafa Savranlar’ın sağlık sorunu nedeniyle görev yapamayacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından AVAR görevine Çağdaş Altay getirildi.

MHK’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor müsabakasında AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) değişikliğine gidilmiştir. Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yerine AVAR olarak Çağdaş Altay atanmıştır.”

