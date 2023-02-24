Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman? Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SEVİLLA OLDU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminin ardından kupada ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti.