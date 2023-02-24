Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman? Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Son 16 play-off turunun tamamlanmasının ardından, son 16 turundaki eşleşmeler de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
• Union Berlin - Union Saint-Gilloise
• Sevilla - Fenerbahçe
• Juventus - Freiburg
• Bayer Leverkusen - Ferencvaros
• Sporting CP - Arsenal
• Manchester United - Real Betis
• Roma - Real Sociedad
• Shakhtar Donetsk - Feyenoord
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SEVİLLA OLDU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminin ardından kupada ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti.
FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Sevilla, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Eşleşmedeki ilk maç Sevilla'nın sahasında 9 Mart tarihinde oynanacak. Rövanş maçı ise Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 16 Mart tarihinde oynanacak.