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Fenerbahçe sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer İranlı genç futbolcu Allahyar da çalışmada yer aldı.

Fenerbahçe sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Fenerbahçe, basına açık gerçekleştirilen akşam antrenmanında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman, rakip sahada pres, yarı sahada çift kale maç, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile son buldu.

Taraftara da açık olan antrenmanda Ersun Yanal, çalışmayı sık sık durdurarak futbolcularına taktik verdi.

Bu arada, Fenerbahçe'nin yeni transferi İranlı genç futbolcu Allahyar Sayyadmanesh de antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe
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