Fenerbahçe Kulübü, Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Leicester City'nin santrfor oyuncusu Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.



Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrollerinden geçen Cezayirli golcü oyuncu, kendisini kiralık olarak bir yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye resmen imza attı.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Islam Slimani’nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı.



Cezayir milli takım futbolcusu Islam Slimani, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.



Slimani’ye Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz" denildi.

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