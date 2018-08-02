Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı son hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Cagliari'yi 2-1 yendi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile yapacağı maç öncesindeki son hazırlık maçında, İtalyan temsilcisi Cagliari'yi 2-1 yendi.



Karşılaşmaya tempolu bir futbolla başlayan sarı-lacivertliler, rakip kalede pozisyonlar üretmesine karşın ilk yarıda golle buluşamadı. Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Alper Potuk'un ayağından ilk golü buldu. Baskılı futboluna devam eden sarı-lacivertliler, 57. dakikada hızlı gelişen atakta yine Alper Potuk ile farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe, 68. dakikada Valbuena'nın topu kaptırdığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarında gördü.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler son hazırlık maçını 2-1 kazandı.



Ayew 58 dakika sahada kaldı



Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew, sarı-lacivertli formayla ilk maçında 58 dakika sahada kaldı.



Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği futbolcu, süre aldığı bölümde iyi bir performans gösterdi.



Karşılaşmaya sağ kanatta başlayan Ganalı oyuncu, oyun içerisinde Valbuena ile sık sık kanat değiştirdi.



Ayew, Alper Potuk'un ikinci golünün ardından 58. dakikada yerini bir diğer yeni transfer Barış Alıcı'ya bıraktı.



Fenerbahçe'den 4 değişiklik



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Cagliari maçında 4 değişiklik yaptı.



İlk yarıda hiç oyuncu değişikliği yapmayan Hollandalı teknik adam, ilk değişikliğini 58. dakikada Andre Ayew'i oyundan çıkartıp, Barış Alıcı'yı sahaya sürerek gerçekleştirdi.



Maçın 82. dakikasında 2 değişikliğe birden giden Cocu, Mathieu Valbuena'nın yerine Nabil Dirar'ı, Alper Potuk'un yerine ise Mehmet Ekici'yi oyuna dahil etti.



Genç teknik adam, son değişikliği ise 84. dakikada Mauricio Isla'nın yerine Şener Özbayraklı'yı alarak yaptı.







Taraftar takımı yalnız bırakmadı



Fenerbahçeli taraftarlar, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmadı.



Tribünlerin çok büyük bir bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyunca takımlarına destekte bulundu.



Fenerbahçeli taraftarlar, Feyenoord maçında da tribünlerin tamamına yakınını doldurmuştu.



Eljif Elmas göz doldurdu



Fenerbahçe'nin genç Makedon futbolcusu Eljif Elmas, gösterdiği performansla yine dikkati çekti.



Genç oyuncu, Alper Potuk'un ikinci golününün pasını veren isim oldu.



Takıma geçen sezon dahil olan Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin taraftarı önünde oynadığı Feyenoord maçında da sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetmişti.







Şehitler unutulmadı



Fenerbahçe tribünlerinde karşılaşma öncesinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya unutulmadı.



Sarı-lacivertli tribünlerde şehitler için "Tabutu küçücük kucaklasan taşırsın, acısı dağ gibi omuzlasan yıkılırsın" pankartı ile dev Türk bayrağı açıldı.

Futbolcular da maça "Nurcan Anne, Mustafa Bebeği unutmayacağız, terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıktı.



Öte yandan şehitler için saygı duruşunda bulunulurken, taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.