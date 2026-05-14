Fenerbahçe sonrası yeni adresi belli oluyor! Bundesliga devinden Domenico Tedesco hamlesi
Eintracht Frankfurt, sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Albert Riera'nın yerine Domenico Tedesco'yu gündemine aldı. Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan genç teknik adam, Alman ekibinin yeni sezon yapılanmasındaki bir numaralı hedefi haline geldi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta teknik direktörlük koltuğu için beklenen değişim süreci hız kazandı. Şubat ayında dümene geçen Albert Riera'nın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün güçlenirken, kulüp yönetimi yeni bir yapılanma için düğmeye bastı.
Alman basınında geniş yankı uyandıran iddialara göre Frankfurt ekibi, hoca arayışlarında rotayı Türkiye'den çok tanıdık bir isme çevirdi.
RIERA GİDİYOR TEDESCO GELİYOR
Eintracht Frankfurt yönetimi, Albert Riera ile yolların ayrılma ihtimaline karşılık hazırlıksız yakalanmamak adına geniş bir liste oluşturdu. Listenin en başında ise son olarak Fenerbahçe'de görev yapan Domenico Tedesco yer alıyor.
Bundesliga tecrübesiyle dikkat çeken 40 yaşındaki Tedesco'nun yeniden Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı ve Frankfurt'un yeni projesine dahil olabileceği belirtiliyor.
Alman ekibi, yeni teknik adam konusunu kısa süre içerisinde netliğe kavuşturmayı amaçlıyor. Yönetimin temel hedefi, yeni hocayı vakit kaybetmeden belirleyerek gelecek sezonun kadro planlamasına ve transfer çalışmalarına erken başlamak olarak ön plana çıkıyor.
Daha önce Schalke 04 ve Leipzig gibi Bundesliga'nın köklü kulüplerinde görev yapan genç teknik adam, özellikle Leipzig'in başında kazandığı Almanya Kupası zaferiyle rüştünü ispatlamıştı.
Bu sezon Fenerbahçe'nin başında 45 resmi müsabakaya çıkan Tedesco; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Genç teknik adamın sarı-lacivertli ekipte yakaladığı galibiyet oranı ve geçmişteki Bundesliga başarıları, Frankfurt cephesinde en büyük referans noktası olarak kabul ediliyor.