Fenerbahçe Spor Kulübü ile RAMS Global arasındaki sponsorluk anlaşmasının imzaları atıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Erkek Basketbol Takımı için önemli bir sponsorluk anlaşmasını hayata geçirdi. Kulüp ile ulusal ve uluslararası alanda birçok projeye imza atan RAMS Global arasında yapılan kapsamlı anlaşmanın imza töreni, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlendi.

Anlaşma, hem Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı hem de Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı'nı kapsıyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Yapılan anlaşmanın detaylarına göre, 2025-2026 basketbol sezonunda RAMS Global logosu, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının Türkiye Basketbol Süper Ligi maçlarında giyeceği formaların sırt numara altında yer alacak. Takımın EuroLeague maçlarında giyeceği formalarda ise logo, ön tarafta, sağ göğüs logo altı hizasında bulunacak.

İş birliğinin en dikkat çekici kısımlarından biri de altyapıya yönelik oldu. Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımının ismi 2025-2026 sezonu boyunca ‘Fenerbahçe Koleji RAMS Erkek Basketbol Takımı’ olarak anılacak. Ayrıca RAMS logosu, takımın Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde giyeceği formaların göğsünde yer alacak.

İmza törenine Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının Genel Menajeri Derya Yannier, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Oyuncusu Arturs Žagars, Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Mehmet Ersin Erfa ve RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan konuşmacı olarak katıldı.

Törende ayrıca Başkan Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyeleri ile RAMS Global ve kulübün profesyonelleri de yer aldı.

CEM CİRİTCİ: "BU ANLAŞMA, SADECE BİR SPONSORLUK DEĞİL; GÜÇLÜ BİR ORTAKLIKTIR"

İmza töreninde ilk sözü alan Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ciritci, “Bugün burada Türk basketbolunun lokomotifi Fenerbahçemize yeni bir güç, yeni bir vizyon kazandıracak önemli bir iş birliğinin imzasını atmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben de bugün sizlerin karşısında yalnızca bir yönetici ya da RAMS kimliğiyle değil, Fenerbahçe spor kimliğimle bu büyük camianın bir parçası olarak çıkıyorum. Bu iş birliği benim için bir görevden öte büyük bir aidiyetin ve gönül bağının yansımasıdır. Bu yolda bizlerle aynı inancı paylaşan, Fenerbahçeli kimliğiyle bu işe yürekten destek veren RAMS Global CEO’su Sayın Faruk Bülbül’e teşekkür eder. Kendisi iyi bir Fenerbahçeli ve destekleri her zaman bizimle beraber.



Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz Yüksek Divan Kurulu toplantımızda Başkanımız, önümüzdeki hafta camiamızın iki yeni sponsorluk haberini paylaşacağını heyecanla duyurmuştu. Gedik Yatırım’la olan anlaşmamızı Pazar günü açıkladık. Bugün ise RAMS Global ile hayata geçirdiğimiz bu kıymetli iş birliğinin imzalarını hep birlikte atıyoruz.



RAMS Global ulusal ve uluslararası arenada birçok başarıya imza atmış bir marka olarak 2025/26 sezonunda Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol ve Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımlarımızın sponsoru olarak büyük Fenerbahçe ailesine katılıyor.



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Türkiye Basketbol Süper Ligi maçlarında giyeceği formaların sırt numara altında, EuroLeague maçlarında giyeceği formaların ise sağ göğüs, logo altı hizasında yer alacaktır.



Aynı zamanda, kıymetli destekleriyle Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımımızın isim ve forma göğüs sponsoru olarak da yanımızda olacaklar.



Bu anlaşma, sadece bir sponsorluk değil; Fenerbahçe’nin değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu paylaşan güçlü bir ortaklıktır. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yıllardır Türk basketbolunun gelişimine yön veren, yaşadığı iki EuroLeague şampiyonluğu ile bizleri gururlandıran takımımız, sadece biz Fenerbahçeliler için değil, Türk basketbolu için de bir gurur kaynağıdır. Bu sezon da bu hedefin peşinden aynı inanç ve kararlılıkla koşuyoruz.



Avrupa'nın en prestijli liginde mücadele eden, her salonda saygı gören, kendi kültürünü yaratmış ve ‘Dünyanın en güzel takımı’ olarak anılan bu yapının arkasında büyük bir emek, vizyon ve istikrar vardır.



Altyapıdan A Takıma uzanan yapısıyla Fenerbahçe Basketbol yapılanmamız, sürdürülebilir başarıyı bir sistem haline getirmiş, örnek bir modeldir.



Takımlarımızın formalarında yer alacak RAMS logosu, bu liderliğin ve profesyonel yönetim anlayışımızın da bir sembolü olacaktır. Başkanımızın liderliğinde, tüm yönetici arkadaşlarımızla birlikte, kulübümüzün sponsorluk çalışmalarını en doğru, en etkili şekilde yürütmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.



Amacımız, Fenerbahçe’yi her alanda daha sürdürülebilir bir konuma taşımaktır. Bugün burada attığımız bu imza, bu yolda çok değerli bir adımdır.



RAMS Global’e, Türk basketbolunun lokomotifi olan ‘Büyük Fenerbahçe Ailemize hoş geldiniz’ diyor; bu kıymetli iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

DERYA YANNIER: "HEM A TAKIMA HEM DE GENÇLERİMİZE DESTEK OLMALARI ÖNEMLİ BİR MESAJ"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının Genel Menajeri Derya Yannier ise mali sürdürülebilirliğe dikkat çekti. Yannier, "Basketbol şubesinin profesyonelleri olarak amacımız her zaman sahada her kulvarda şampiyonluk peşinde koşmak ve kupaları bugüne kadar olduğu gibi Avrupa’nın tek basketbol müzesine eklemeye gayret etmek. Bunun yanında en önemli görevlerimizden biri de Basketbol Şubesinin mali sürdürülebilirliğini geliştirmek." dedi.

Yeni yönetim kurulunun destekleriyle yakın vadede şubenin "kendi yağında kavrulur bir hale" geleceğini belirten Yannier, şunları ekledi: "RAMS Global’in hem A Takıma hem de bu vesileyle bizim kolej takımımız olan, gençlerimizi yetiştirmemize vesile olan ara takımımıza, bu gençlerin yarın profesyonelliğe adım attığı yer olarak bu kulübe bir destek olmaları da önemli bir mesaj. Bu anlamda Erdal Bey özelinde tüm RAMS şirketine teşekkür ederim. Umuyorum bu anlaşmanın kapsamı önümüzdeki yıllarda daha da genişler ve Fenerbahçe Basketbol bu tarz desteklerle Avrupa’nın zirvesinde olmaya devam eder.”

ERDAL SEYHAN: "TÜRK BASKETBOLUNUN GELECEĞİNE YENİ BİR ENERJİ KATACAĞINA İNANIYORUZ"

RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan, daha önce de Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na destek verdiklerini hatırlatarak, "Bugün bu ortaklığı yeniden hayata geçirmek bizim için ayrı bir gurur vesilesi." dedi.

Anlaşmanın detaylarını aktaran Seyhan, "Bizim için en önemli basamaklardan bir tanesi geleceğe yatırım ve destek vizyonumuz çerçevesinde Fenerbahçe Kolej isim ve göğüs sponsorluğunu kapsamaktadır." diye konuştu.

Seyhan, "Fenerbahçe gibi köklü bir kulüple aynı hedefte buluşmak Rams Ailesi için büyük bir onur. Ve bu birlikteliği, güçlü ortaklığı Türk basketbolunun ve sporumuzun geleceğine yeni bir enerji katacağına yürekten inanıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe Beko'nun Letonyalı oyuncusu Arturs Žagars, "Burada takımımı temsil etmekten dolayı onur duyuyorum. Fenerbahçe Beko harika bir sezon geçirdi. Daha fazla kupa kazanmak için yeni bir yolculuğa çıktık. Rams logosu formamızda harika gözüküyor. Çok güzel bir anlaşma." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımımız oyuncusu Mehmet Ersin Erfa ise, "Türk basketbolunun lokomotifi Fenerbahçemize desteklerini hem Fenerbahçe Beko hem de Fenerbahçe Koleji ile yapılan bu anlaşmayla gösteren Rams Ailesi’ne kendim ve takımım adına çok teşekkür ediyorum. Umarım tüm taraflar için hayırlı bir anlaşma olur ve birlikte nice başarılar yaşarız." dedi.

Konuşmaların ardından iş birliğinin imzaları atıldı, basın mensuplarının soruları yanıtlandı. Tören, forma takdimi ve fotoğraf çekimiyle tamamlandı.