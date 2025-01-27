Fenerbahçe, Talisca transferini açıkladı

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İstanbul'a doğru yola çıkan yıldız futbolcunun transferiyle ilgili sarı-lacivertlilerden resmi açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe, Talisca transferini açıkladı
Yayınlanma:

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Süper Lig'de iz bırakan yıldız futbolcu Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Talisca'nın transferiyle ilgili sarı-lacivertlilerden resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe, Talisca'yla anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

Bu sezon Al Nassr'da 19 maça çıkan Talisca, 8 gol atmayı başardı.

2016-2017 ve 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlılarda 69'u ilk 11 olmak üzere toplam 80 karşılaşmada forma giydi. Talisca, bu maçlarda 37 gol atarken 14 de asist yaptı.

Belçikalı yıldız futbolcu Nainggolan tutuklandı!Belçikalı yıldız futbolcu Nainggolan tutuklandı!Spor
fenerbahçe Talisca transfer son dakika
Günün Manşetleri
Antalya'da otelde yangın
Fenerbahçe, Talisca transferini açıkladı
"LGBT ve zararlı alışkanlıklara karşı koruma tedbirleri yolda"
1.050 TL’yi geçenlerin ödeyeceği miktar belli oldu!
MİT ve USOM’dan dev siber operasyon
Doğu Perinçek'ten Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik
Fırat Kalkanı’nda 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Kolombiya liderinden Trump'a tarihi mektup!
"Demirtaş ve Özdağ'a sevgi, saygılarımı yolluyorum"
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat
Çok Okunanlar
Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini
100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı