Fenerbahçe, Talisca transferini açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Süper Lig'de iz bırakan yıldız futbolcu Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Talisca'nın transferiyle ilgili sarı-lacivertlilerden resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe, Talisca'yla anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/DlRmmyZxM3 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 27, 2025

Bu sezon Al Nassr'da 19 maça çıkan Talisca, 8 gol atmayı başardı.

2016-2017 ve 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlılarda 69'u ilk 11 olmak üzere toplam 80 karşılaşmada forma giydi. Talisca, bu maçlarda 37 gol atarken 14 de asist yaptı.