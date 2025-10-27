Fenerbahçe tam kadro Gaziantep'te! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile nefes kesen bir mücadeleye çıkıyor. Avrupa'da moral depolayan ve tam kadro sahada olacak sarı-lacivertliler, Süper Lig'de galibiyet için sahada.
Süper Lig'in 10. haftası, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında 3 puan arayışına sahne olacak. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart karşısında galibiyet alarak moral depolayan Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve ile olan puan farkını azaltmak için Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak
Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında kazanmak ve Süper Lig'de konumunu avantajlı bir konuma taşımak istiyor.
Bu akşam oynanacak kritik mücadelede eksik olan hiçbir futbolcusu bulunmayan Fenerbahçe, sahaya tam kadro çıkacak. Kritik mücadele öncesinde, karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler de belli oldu.
Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü (bu akşam) Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak.
Heyecanla beklenen mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Gaziantep FK XI: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin, Melih, Camara, Maxim, Kozlovski, Lungoyi, Bayo
Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri