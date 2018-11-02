Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisini izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren maç öncesi genç bir Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti. Tribünde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Koray Şener’in kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'in hayatını kaybettiği haberinin gelmesinin ardından ikinci yarıda stadı terk etti. Taraftarlar Koray Şener'in cenazesinin bulunduğu Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne hareket etti

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk oldukları derbi maçı izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.



Koray Şener’in vefat etmesinin ardından bir süre sessiz duran Fenerbahçeli taraftarlar müsabakanın ikinci yarısında stadı terk etti.



Taraftarlar Koray Şener'in cenazesinin bulunduğu Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne hareket etti.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacağı maç için stada gelen bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.



Genç Fenerbahçeliler’den açıklama

“1907 Unifeb üyesi bir kardeşimiz TT Arena deplasmanında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir, Kardeşimize Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, 1907 Ünifeb ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Tribünde UNIFEB’li bir taraftar kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Genç Fenerbahçeliler: Kardeşimize Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, 1907 Ünifeb ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz



Galatasaray'dan başsağlığı mesajı

Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının ve tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camia olarak, Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz.



Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı

Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giderken bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. #Beşiktaş JK



Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nden başsağlığı mesajı

Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stadyumda yerini alan bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'ndan başsağlığı mesajı

Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giderken bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. #erzurumspor



Yeni Malatyaspor Kulübü'nden başsağlığı mesajı

Galatasaray&Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giden bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. #YeniMalatyaspor



Göztepe Spor Kulübü'nden başsağlığı mesajı

Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere deplasman tribünündeki yerini alan bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.



MKE Ankaragücü'nden başsağlığı mesajı

Galatasaray - Fenerbahçe maçında deplasman tribününde bulunan bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.



ultrAslan'dan başsağlığı mesajı

Maç öncesi Fenerbahçe tribünüyle rakip tribünde yerini alan 1907 Unifeb Kocaeli Sorumlusu Koray Şener'in fenalaşarak hayatını kaybettiğini üzülerek öğreniyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe tribününe başsağlığı dileriz. #ultrAslan



çArşı'dan başsağlığı mesajı

Deplasman tribününde kalp krizi geçirerek hayata veda eden Fenerbahçe taraftarına Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe tribünlerine sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun.



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