Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Arena'ya gitti.

Saat 14.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu'na vardı.



Bu arada Sarı-lacivertlileri taraftarların yolculuk öncesi birbirlerine, "Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz" şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.



Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park Stadyumu'na ulaştı







15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın önünden 15.00'te hareket eden taraftarlar 1 saatlik yolculuğun ardından 16.00'da Beşiktaş derbisinin oynanacağı stada ulaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar güvenlik tedbirleri altında tünelden stada getirilerek kontrollü bir şekilde stada alındı. Bu arada birbirlerini uyaran Fenerbahçeli taraftarlar otobüslerde cam kırmayıp, maddi zarar oluşturmadılar.



Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaşlı taraftarların büyük çoğunluğunun toplanma yeri olarak tercih ettiği Çarşı içinde sessizlik hakim. Meydanda az taraftar bulunurken ilerleyen saatlerde kalabalığın artması bekleniyor.Stad çevresinde polis ve özel güvenlik tedbiri elden bırakmıyor. Arama noktalarında bilet kontrolleri ve üst aramaları özenle yapılıyor. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar stada girmeden önce yakındaki Beşiktaşlılara dönerek elleriyle "Beş" işaretinde bulundular ve Bayern Münih lehine tezahüratta bulundular.



