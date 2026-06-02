Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dünya yıldızları yolda mı?
Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Hakan Safi'nin, A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Fenerbahçe camiasının sonucunu merakla beklediği hafta sonu seçimleri öncesinde, başkan adayı Hakan Safi'nin transfer çalışmaları spor kamuoyuna yansıdı.
A Spor'un servis ettiği habere göre Safi, A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Yapılan temaslar neticesinde tarafların kişisel şartlarda mutabakata vardığı belirtildi.
Seçim sandığından Hakan Safi'nin başkan olarak çıkması durumunda, tecrübeli orta saha oyuncusu sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atacak.
BARCELONA'NIN YILDIZI İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA
Hakan Safi'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü ve prensipte el sıkıştığı öne sürülen bir diğer isim ise dünya futbolunun önemli golcülerinden Robert Lewandowski oldu.
TRT Spor'un haberine göre, kariyerine İspanya'da devam eden ve son olarak Barcelona'dan ayrılan Polonyalı yıldız futbolcu ile masaya oturuldu.
Safi'nin, tecrübeli santrfor ile 1+1 yıllık sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı ifade edildi.