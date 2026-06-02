Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dünya yıldızları yolda mı?

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Hakan Safi'nin, A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dünya yıldızları yolda mı? - Resim: 1

Fenerbahçe camiasının sonucunu merakla beklediği hafta sonu seçimleri öncesinde, başkan adayı Hakan Safi'nin transfer çalışmaları spor kamuoyuna yansıdı.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dünya yıldızları yolda mı? - Resim: 2

A Spor'un servis ettiği habere göre Safi, A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dünya yıldızları yolda mı? - Resim: 3

Yapılan temaslar neticesinde tarafların kişisel şartlarda mutabakata vardığı belirtildi.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dünya yıldızları yolda mı? - Resim: 4

Seçim sandığından Hakan Safi'nin başkan olarak çıkması durumunda, tecrübeli orta saha oyuncusu sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atacak.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dünya yıldızları yolda mı? - Resim: 5

BARCELONA'NIN YILDIZI İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA

Hakan Safi'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü ve prensipte el sıkıştığı öne sürülen bir diğer isim ise dünya futbolunun önemli golcülerinden Robert Lewandowski oldu.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dünya yıldızları yolda mı? - Resim: 6

TRT Spor'un haberine göre, kariyerine İspanya'da devam eden ve son olarak Barcelona'dan ayrılan Polonyalı yıldız futbolcu ile masaya oturuldu.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dünya yıldızları yolda mı? - Resim: 7

Safi'nin, tecrübeli santrfor ile 1+1 yıllık sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı ifade edildi.

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fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu Robert Lewandowski