Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme! Vedat Muriqi geri mi dönüyor?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yıllar sonra transferde yeniden karşı karşıya getiren Vedat Muriqi, tercihini sarı-lacivertli ekipten yana kullandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Gelecek sezon için santrfor mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de yıldız isimler gündeme gelmeye devam ederken, Vedat Muriqi transferinde somut adımlar atıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile prensipte anlaşmaya vardı.

Sürece dahil olan ve oyuncuya teklif götüren Galatasaray ise transferden olumsuz yanıt aldı. Tecrübeli santrforun, sarı-kırmızılı ekibin teklifini kabul etmediği ve ilgileri için teşekkür ettiği belirtildi.

İSPANYOLLAR 18 MİLYON EURO İSTİYOR

Oyuncunun kendisiyle sağlanan anlaşmanın ardından gözler kulübüyle yapılacak pazarlıklara çevrildi. İspanyol ekibi Mallorca, Vedat Muriqi'nin bonservisi için 18 milyon Euro talep ediyor.

Bu yüksek bonservis bedeli engelini aşmak için Muriqi bizzat devreye giriyor. Tecrübeli futbolcu, 29 Mayıs Cuma günü Mallorca yönetimiyle doğrudan bir görüşme gerçekleştirecek.

Yıldız ismin, masada yöneticilerden transfer sürecinin önünün açılması adına bonservis bedelinde indirim ve kolaylık talep etmesi bekleniyor.

Yaşanan bu son transfer gelişmesi, akıllara iki ezeli rakibin geçmişteki rekabetini getirdi.

2019-2020 sezonunun başında da Galatasaray ile Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarışın içine girmiş; Muriqi o dönem tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı.

Sarı-lacivertli formayı 2019-2020 sezonunda 1 yıl boyunca terleten Kosovalı oyuncu, bu süreçte Fenerbahçe ile 36 resmi maça çıktı. Muriqi, söz konusu maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırırken, takımına 7 asistlik katkı sağladı.

Vedat Muriqi fenerbahçe transfer Galatasaray