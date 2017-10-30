Fenerbahçe - Kayserispor: 3-3

Süper Lig 10'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor 3-3 berabere kaldı. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 45'te Valbuena, 50'de Neustadter ve 62'de Josef'in kaydederken, deplasman ekibinin golleri 41'de Umut Bulut, 68'de Neto (KK) ve 90+4'te Asamoah Gyan'dan geldi. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler 16, Kayserispor 18 puana yükseldi.



Kayserispor Başkanı Bedir: "Hedefimiz galip gelmekti"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, takımının Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Doğan Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.



Sıkıntılı bir maç olduğunu söyleyen Bedir, "Haftanın son maçıydı. Sıkıntılı bir maçtı bizim için. Tabii ki bizim hedefimiz galip gelmekti. Bu maçı kazansaydık ligde 2'nci olacaktık ve lider ile aramızda 3 puanlık bir fark kalacaktı. Olsun, İstanbul'dan 1 puanla dönmek de iyidir. Öne geçtik, geri düştük, sonunda 1 puan aldık. Şehrimize 1 puanla dönüyoruz" diye konuştu.



Fenerbahçe taraftarlarından yönetime ve Kocaman'a tepki

Fenerbahçe'nin, Süper Lig 10'uncu hafta mücadelesinde evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı mücadelenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar yönetime ve teknik direktör Aykut Kocaman'a tepki gösterdi.



Maç içerisinde oyuncu değişiklikleri sırasında Aykut Kocaman'ın tercihlerini birçok kes protesto eden taraftarlar, maçın ardından Ülker Stadyumu'ndan ayrılırken de tepkilerini dile getirdiler. Aziz Yıldırım'a ve Aykut Kocaman'a seslenen bir grup taraftar, "Yeter artık, istifa edin" şeklinde tepki gösterdi. Daha sonra Fenerbahçeli taraftarlar, olaysız bir şekilde stattan ayrıldı.

Kayserisporlu Deniz Türüç: "Yüzde yüz fauldü"

Fenerbahçe ile Kayserispor'un 3-3 berabere kaldığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, çok önemli bir puan aldıklarını söyledi.



Deniz Türüç, "Bizim için çok önemli bir puan. İkinci yarı oyuna çok kötü başladık ama bunu telafi ettiğimiz için çok mutluyum. Fenerbahçe deplasmanında 1 puan almak kolay değil. Büyük bir camia, harika taraftarları var. iyi oyundan ve 1 puandan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.



Fenerbahçe'nin attığı ilk golde Ozan Tufan'ın kendisine yaptığı hareketi değerlendiren Deniz, "Ayağımda bir şişlik var. yüzde yüz fauldü. faul verilmedi ama, bütün maça bakmak gerekirse hakem çok iyi bir maç yönetti" dedi.



"BARCELONA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"



Serbest vuruşları iyi kullanması ve bugünkü gollere etki etmesi ile ilgili konuşan Deniz Türüç, "Umut abi (Bulut) ve Asamoah Gyan'la birlikte sürekli frikik, korner, şut çalışıyoruz. Son haftalarda iyi gidiyoruz, çok mutluyum. Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Çok önemli bir maç olacak. Bugün sürekli inandık. 3-1, Fenerbahçe deplasmanında çok zor tabii ki. Ozan Tufan atsa 4-1 olacaktı. Bunlar futbolda var. Beraberlik aldık, çok mutluyuz. Ben maçta rakiple değil, kendimle ilgilendim. Hem takımıma nasıl destek olurum onu düşündüm. İnşallah Trabzonspor maçında daha iyi işler yaparız" ifadelerini kullandı.



Yetenekli oyuncu son olarak, "Hayalinde bir takım var mı?" sorusuna, "Barcelona'da oynamak istiyorum" yanıtını verdi.



Fenerbahçe - Kayserispor maçının ardından

Fenerbahçe ile Kayserispor'un 3-3 berabere kaldığı mücadelenin ardından Kayserispor Teknik Direktörü Mariusi Sumudica, basın mensuplarının karşısına çıktı.



Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Rumen çalıştırıcı, önemli bir geri dönüş yaptıklarının altını çizerek şunları söyledi:



"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok büyük bir ekibe karşı mücadele ettik. Taraftarların baskısı da vardı. Takımım bugün her şeyi hak etti. 3-1'den geri geldik. Sadece bunu büyük takımlar yapabilir. Son dakikaya kadar inandık. Biraz canım sıkkın, 3 golden 2'sini duran toptan yedik. Bunu çalışmıştık. 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Son 15 dakika fizik olarak rakibimizden daha iyiydik.



Bu yüzden iyi bir dönüş yaptık. İnanılmaz bir geceydi. Bu 1 puanın anlamlı olması için Trabzonspor'u yenmemiz lazım. Büyük takımlar gibi bu tip sonuçları birbirine bağlayarak ilerlememiz gerekiyor.



"VALBUENA ÇIKMASA, PUAN ALAMAZDIK"



Enteresan bir maç oldu. Bizim takımımızda Galatasaray maçından sonra bir gelişme var. İyi oynuyoruz. Bir felsefemiz var. Galibiyete odaklı bir anlayışımız var. Valbuena sahada kalsaydı maçı berabere bitiremezdik. Valbuena daha fazla topu tutuyor, faul kazanmayı biliyor. Valbuena oyundan çıkmasaydı Fenerbahçe maçı kazanırdı.



"OYUN SIRASINDA DENGEMİ KONTROL EDEMİYORUM"



Oyun oynanırken dengemi kontrol edemiyorum. Takımımı agresif birşekilde kenardan itmeye çalışıyorum. Valbuena'nın ağzındaki kanı görmedim. İkinci yarı başlamadan önce de kendisinde özür diledim. Benim takımım Valbuena yerdeyken topu dışarı attı. Bizim oyuncumuz yerdeyken onlar topu dışarı göndermediler, hakem de oyunu durdurmadı zaten. Burada fair play göremedim. Bizim oyuncularımız topu dışarı atmıştı. Hayat böyle. Hakeme, Valbuena'nın kendisini yere attığını söylediğimde, Hasan Çetinkaya dördüncü hakemden beni dışarı atmasını istedi. Deniz yerdeyken topu dışarı atmayıp gol attıklarında da 'Şimdi konuşmuyorsun' diye işaret yaptım. Daha sonra böyle devam etti.



Maç sonrasındaki güzel tepkiler için taraftarlara da teşekkür ediyorum. Ben bu takımı gerçekten çok seviyorum."9'uncu dakikada Tiago Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortayı Josef de Souza karşıladı.28'inci dakikada Kayserisporlu Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Carlos Kameni iki hamlede topa sahip oldu.33'üncü dakikada Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, kullandığı serbest vuruşta sağ ayağıyla etkili bir şut çıkardı, kaleci Silviu Lung'un müdahalesi sonrasında üst direğe çarpan top kornere gitti.41'inci dakikada Fenerbahçeli Neustadter'in hatası ile topla buluşan Umut Bulut, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.45'inci dakikada Valbuena ile Hasan Ali Kaldırım'ın paslaşmasında Fransız oyuncu ceza sahasına girdi. Valbuena'nın Ozan Tufan'a aktardığı pasta topu kontrol eden Ozan Tufan, sert vuruşla fileleri sarstı: 1-1.50'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan açtığı ortaya vuruşunu yapan Janssen, kaleyi buldu, kaleci Lung topu kornere çeldi. Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda seken topa vuruşunu yapan Neustadter, takımını 2-1 öne geçirdi.62'nci dakikada Mathieu Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Josef de Souza, topu boş kaleye gönderdi: 3-168'inci dakikada bu kez Kayserispor, Deniz Türüç ile serbest vuruş kullandı. Luis Neto'ya çarpan top, sarı-lacivertli ekibin ağlarına gitti: 3-272'nci dakikada Stephane Badji'nin sağ çaprazdan ortasında kaleci Carlos Kameni boşa çıktı. Topu önünde bulan Ryan Mendes vuruşunu yaptı ancak Kameni hatasını telafi ederek mutlak bir golü önledi.90+2'nci dakikada Giuliano'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş, üstten dışarı çıktı.90+4'üncü dakikada Kayserispor durumu 3-3'e getirdi. Kullanılan serbest vuruşta oluşan karambol sonucunda meşin yuvarlağa kafa vuran Asamoah Gyan, son dakikada takımına 1 puanı getiren golü kaydetti: 3-3.STAT: ÜlkerHAKEMLER: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Kerem ErsoyFENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan (Dk. 76 Mehmet Topal), Dirar (Dk. 90 İsmail), Giuliano, Valbuena (Dk. 82 Valbuena), JanssenKAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kucher, Kana-Bıyık, Atila, Şamil (Dk. 90 Stojiljkovic), Badji, Güray (Dk. 58 Boldrin), Deniz, Mendes (Dk. 74 Gyan), UmutGOLLER: Dk. 45 Valbuena, Dk. 50 Neustadter, Dk. 62 Josef (Fenerbahçe) - Dk. 41 Umut, Dk. 68 (KK) Neto, Dk. 90+4 Gyan (Kayserispor)SARI KARTLAR: Hasan Ali, Janssen, Neustadter (Fenerbahçe) - Kucher (Kayserispor)