Fenerbahçe tarih verdi: Tedesco ne zaman dönüyor?

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gaziantep FK maçı öncesi teknik direktör Domenico Tedesco’nun durumuna ilişkin konuştu. Göle, Tedesco’nun Samsunspor maçında takımın başında olmasının beklendiğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Gaziantep FK karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Takımdaki sakatlıkların kadro planlamasını zorlaştırdığını belirten Göle, yoğun bir deplasman fikstürüne çıktıklarını söyledi.

“KISITLI KADROYLA GELDİK”

Göle açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“7 günde 3 tane zorlu deplasman maçımız olacak. Zor bir fikstür. Sakat oyuncularımız çok fazla. Milan, Çağlar, Nelson, Alvarez ve Talisca'nın uzun süreli sakatlıkları bulunuyor. Buraya kısıtlı bir kadro ile geldik. Marco Asensio ve Ederson'u getirmedik. Ufak sakatlıkları var.”

TEDESCO NE ZAMAN GELECEK?

Göle, teknik direktör Domenico Tedesco’nun sağlık durumuna ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Samsunspor maçında hocamız Domenico Tedesco dönüyor, bizimle beraber olacak."

