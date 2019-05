Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Transferle alakalı çalışma yapılıyor. Çok ciddi, detaylı bir ekip kurmak gerekiyor." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gelecek sezonun transferlerinde nokta atışı yapmaları gerektiğini söyledi.

Ersun Yanal, sarı-lacivertli ekibi takip eden muhabirlerle Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelerek sohbet toplantısı yaptı.



Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transferde sıkı çalıştıklarını belirten Yanal, şöyle konuştu:

"Transferle alakalı çalışma yapılıyor. Scout ekibimiz var ve buna ilaveten tüm antrenör arkadaşlar her hafta ciddi bir şekilde maç izliyorlar. Dünya futbolu çok küçüldü, rakamlar anormal uçuk. Genç oyuncu dolaşımı dünyada belli kulüplerin kontrolünde ve scout yapmanın da ötesine geçmek gerekiyor. Çok ciddi detaylı bir ekip kurmak gerekiyor. Bence daha da önemlisi altyapılardan, genç oyunculardan kurulu düzene çok hızlı bir şekilde, sistematik bir şekilde girmek gerekiyor. Önceden bir oyuncuyu gol kralıyken 10 milyona transfer ederken, şimdi 50 milyona yaklaşamazsın. Transferde bütün bunları düşünerek asgari oynama kriterleri net, birkaç mevkinin oyuncusu olan... Çok sağlıklı bir süreç yöneterek nokta atışı yapmamız gerekiyor."

Sözleşmesi biten yetenekli genç oyuncu bulmanın zorluğuna dikkati çeken Yanal, "İnanın çalışıyoruz. İçeriden ve dışarıdan takip ettiğimiz oyuncular var. Sözleşmesi bitmiş bir oyuncunun genç oyuncu olması çok mümkün değil. Sözleşmesi bitmiş oyuncunun karakteri, dayanıklılığı iyi olması lazım. Yoksa yaşlı oyuncularla oynamak çok zor. Emre Belözoğlu önemli bir karakter. Onun profilinde 31-32 yaşında bir oyuncu buluyorsan 1-2 sene oynatıp diğer oyunculara deneyim kazandırabilirsin. Takımın da öyle oyunculara ihtiyacı var." diye konuştu.



Kiralık oyunculara yönelmelerinin aidiyet duygusuna zarar verip vermeyeceğiyle ilgili soruya Ersun Yanal, şu cevabı verdi:

"Fenerbahçe'nin aidiyetini yükseltecek, katkıda bulunacak ve bu büyüklüğünü yaşatacak olan şeyler gerekli. Kendi oyuncularımızı üretinceye kadar, bu aidiyet duygusunu yapıncaya kadar, takıma karakterli, katkıda bulunacak ve burada kalıp buradaki aidiyeti oluşturacak karakter taşlarını doğru yerleştirmemiz lazım. Bu konuyu iyi çalışıp iyi kavrayıp yapmak zorundayız. Bizim yönetmekle zorunlu olduğumuz, 4 maçta aşmak zorunda olduğumuz bir kadro var. Onlara güvenmek zorundayız."



"Kim 49 antrenmanına altyapı çocuklarıyla çıkmıştır"

Ersun Yanal, genç oyuncuların A takımda forma şansı bulamamasıyla ilgili sorulara da cevap verdi.

Manisaspor'u çalıştırırken çok fazla genç ismi sahaya sürdüğünü hatırlatan Yanal, sözlerine şöyle devam etti:

"Manisaspor'un başındayken Kayserispor'a karşı 2-0 önde olduğumuz maçı 7-2 kaybettik. Biz ertesi hafta o genç çocukları yine oynattık. Oyuncuyu kazanmak için tekrar oynatmamız lazım. Ama böyle oynatmakla da kazanılmaz. Gerçek yarışmanın gerçek ortamın içine, genç yetenekli oyuncuları yavaş yavaş monte etmek lazım. Hazır olmuş, iyi oynayan bir gence şans verilir. O da alıp götürür. Hadi bir anda 'biz bunları gençleştirelim' olmaz. Onlara zamanla şans vermek lazım."

Fenerbahçe'nin uzun zamandır altyapıdan genç oyuncu çıkaramadığını vurgulayan Ersun Yanal, "Fenerbahçe'nin genetiğine baktığınız zaman uzun zamanlardan beri genç oyuncu yetiştirilmedi. Genç milli takımlardan aldığımız oyuncular oldu ama yetiştiremedik. Birdenbire bunu yapıyor olmak kolay değil. Aralık ayının 15'inden sonra burada 100 antrenmana çıktık ve bunun 49'unda genç takımlardan oyuncular geldi. 19 ve 21 yaş altı takımındaki bütün oyuncular burada bizimle çalıştı. Onların neler yapabileceğini biliyoruz. Süper Lig'e bir bakın, kim 49 antrenmanına altyapı çocuklarıyla çıkmıştır. Biz bütün altyapı oyuncularımızın isimlerini biliyoruz. Kimin oynayıp oynamayacağını, kimi kazanıp kimi kaybedeceğimizi iyi biliyoruz. Hepsi bir sürecin içerisinde. Şu andaki süreç onları kazanma süreci değil." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezon kaldırılacak 21 Yaş Altı Ligi'yle ilgili de konuşan Yanal, "Biz yetenekli oyuncuları oynatmak için organizasyonumuzu doğru kurmuyoruz. Yarışma organizasyonu yapmak zorundayız. 21 Yaş Altı Ligi kalkıyorsa gidip profesyonel liglerde bu organizasyonu yapalım. Bir dönem Bursaspor, Galatasaray, Trabzonspor'un B takımları vardı. Birçok yetenek buradan çıktı. Rekabetin olmadığı yerdeki liglerde bunların güzel örnekleri var. Adamlar müsabaka şartlarında oynuyorlar. Mesela bunların kurallarını değiştirebilirsiniz, bu hafta oynadıysa ertesi hafta oynamasın gibi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe altyapısından uzun yıllardır oyuncu çıkmamasının bir problem olduğunu anlatan Yanal, "Hadi oynatalım, demekle 3 kişinin yazdığı yazıyla olmaz. Eğer uygun şartlarda sende bu varsa, 3-5 genç oyuncuyu kadronda barındırıp 'takım uygun olduğunda oynatacağım' diyorsun. Sen bu planı işletmeye başlıyorsun. Her maçta bu şansı denemek için fırsat kolluyorsun. Bizim ülkemizde şu anda 'transfer yasağı veya ceza geliyor' diye birkaç genç çıkıyor. Hem psikolojik hem karakter hem de beceri anlamında Fenerbahçe ruhuna uygun oyuncular yetiştirmek gerekiyor. Mesela üzücü olarak Merih Demiral elimizden kaçtı. Keşke hiç olmasaydı. Bu da bizim için ciddi bir ders oldu." şeklinde konuştu.



Hakemlerle ilgili değerlendirme

Ersun Yanal, hakemlerle ilgili değerlendirmesinde, "Ben, hakemlerin yönetilme şekline itiraz etmiştim. Bu konuda yönetilme tarzının problem olduğunu düşünüyorum." dedi.



Doğru bir organizasyonla hakemlerin hatalarının azalacağını düşündüğünü aktaran Yanal, şunları kaydetti:

"Hakemlerimizi doğru yönetilebilecek doğru bir platform oluşturduğumuzda daha fazla randıman almaya başlarız. Hakemlerin hata yapmama şansı yok. Önemli olan herkesin iyi hissetmesi 'gönlümüz rahat' demesi. Bunu yapmak için iyi bir sistem, iyi bir düzen gerekiyor. Herkesin şeffaf olduğuna karar verdiği, atamaların, seçimlerin adil olduğu, manipülasyon yapmadığına karar verdiği bir sistem dizayn etmeden, bunu oluşturmadan bu tartışmalar devam edecek. Kayserispor maçı hakeminin kokartını devre arasında söktüler. Ondan sonra bir büyük maça verdiler. Üst üste maçlar yönetti. Bu çocuk hata yaptı, kötü hatalar yaptı, tamam da sen o kötü hatayı yapacak adamı üst üste oynatır, aynı görevi verirsen o adamın yönetme kabiliyetinden şüphe duyman lazım. Hakemlerimizin de şeffaf, doğru, birbirine güvenecek bir dizayna dahil olduğu süreç daha iyi olacak."

Ersun Yanal gelecek sezon yapılacak kamp çalışmasıyla da ilgi bilgi vererek, "Önümüzdeki sezon kampı Topuk Yaylası'nda planlıyoruz. Audi Cup'a katılacağız. 21 Temmuz'da Avusturya'da maç programımız var, Udinese ve Hertha Berlin'le maçımız var. Ağustos başında Cagliari'yle maç var. 18 Temmuz'da da Ümraniyespor'la maçımız var. Program netleşince sizlerle de paylaşacağız." diye konuştu.

Yanal, Fenerbahçe'nin uzun zamandır deplasmanda maç kazanamamasıyla ilgili, "Fenerbahçe'nin deplasmanı olmaz. Deplasmanda veya kendi sahasında, diye bir şey kabul etmiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.