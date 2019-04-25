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Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

30. haftada oynancak diğer karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar:

26 Nisan Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa

27 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

28 Nisan Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

29 Nisan Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #Trabzonspor #cüneyt çakır
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