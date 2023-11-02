Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu! İşte Dev Maçın Hakemi

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 4 Kasım Cumartesi günü yapılacak haftanın önemli karşılaşmasında Zorbay Küçük görev alacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu! İşte Dev Maçın Hakemi
Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu! İşte Dev Maçın Hakemi
Editör: Nihat Çarboğa

Zorbay Küçük'ün yardımcılığını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu!

Fenerbahçe ile Trabzonspor 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

4 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Murat Erdoğan

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

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5 Kasım Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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# fenerbahçe # Trabzonspor
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