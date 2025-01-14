Fenerbahçe transferde sona yaklaştı! Kulüple anlaşma sağlandı

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre, Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan Lucas Silva Melo transferinde mutlu sona çok yakın. Eintracht Frankfurt ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, Almanya ekibiyle anlaşarak, Brezilyalı defans oyuncusu için son adımları atmak üzere.

Fenerbahçe, transferin tamamlanması için şimdi de oyuncunun temsilcisiyle sözleşme detaylarını görüşmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kişisel şartları ile ilgili anlaşmanın ardından resmi açıklamayı yapmaya hazırlanıyor.

14 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Lucas Silva Melo, bu sezon Bundesliga’da 14 maça çıkarak 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.