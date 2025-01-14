Fenerbahçe transferde sona yaklaştı! Kulüple anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt’tan Lucas Silva Melo’yu kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. Kulüp, oyuncunun temsilcisiyle sözleşme görüşmelerine başlarken, transferde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe transferde sona yaklaştı! Kulüple anlaşma sağlandı
Yayınlanma:

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre, Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan Lucas Silva Melo transferinde mutlu sona çok yakın. Eintracht Frankfurt ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, Almanya ekibiyle anlaşarak, Brezilyalı defans oyuncusu için son adımları atmak üzere.

Fenerbahçe, transferin tamamlanması için şimdi de oyuncunun temsilcisiyle sözleşme detaylarını görüşmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kişisel şartları ile ilgili anlaşmanın ardından resmi açıklamayı yapmaya hazırlanıyor.

14 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Lucas Silva Melo, bu sezon Bundesliga’da 14 maça çıkarak 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

Bağcılar'da vahşet! Eve girip 12 yaşındaki çocuğu öldürdüBağcılar'da vahşet! Eve girip 12 yaşındaki çocuğu öldürdüYurt
fenerbahçe transfer
Günün Manşetleri
Bakan Mehmet Şimşek, sıcak para için Londra'da
Erdoğan'dan Haleva için başsağlığı
9 terörist etkisiz hale getirildi
Eve girip 12 yaşındaki çocuğu öldürdü
İstanbul'da Narkopan-7 operasyonu
Feci zincirleme kaza! 31 yaralı
5 şehirde FETÖ operasyonu
MSÜ'den teğmen görüntülerine ilişkin açıklama
6 tutuklama
Türkiye'nin Suriye politikası ne olmalı? PKK tehdidi nasıl ortadan kaldırılır?
Çok Okunanlar
Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti! Peki Bedia Ener Öztep kimdir? İşte hayatı… Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti! Peki Bedia Ener Öztep kimdir? İşte hayatı…
Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Suriyelilere hastanelerde öncelik mi veriliyor? Suriyelilere hastanelerde öncelik mi veriliyor?
9 terörist etkisiz hale getirildi 9 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da Narkopan-7 operasyonu İstanbul'da Narkopan-7 operasyonu