Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı!

İstanbul'un kalbi Kadıköy’de hareketli dakikalar yaşandı. Sarı-lacivertli tribünlerin önde gelen ismi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Fenerbahçe tribünlerinin tanınan simalarından İbrahim Gümüştekin, Kadıköy’de silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan Gümüştekin'e ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Saldırı sonucu yaralanan tribün lideri, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gümüştekin’in hastanedeki tıbbi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın hemen ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Kara yollarında son durum: Çok sayıda güzergahta çalışma ve kontrollü ulaşımKara yollarında son durum: Çok sayıda güzergahta çalışma ve kontrollü ulaşımYurt
3 ilde DEAŞ’a eş zamanlı operasyon: 110 şüpheli yakalandı3 ilde DEAŞ’a eş zamanlı operasyon: 110 şüpheli yakalandıGündem
fenerbahçe silahlı saldırı
Günün Manşetleri
İşsizlik Kasım ayında arttı
3 ilde DEAŞ’a eş zamanlı operasyon
Yılbaşında güvenlik ve denetimler üst seviyeye çıkarıldı
Ankara’da DEAŞ operasyonu
Erden Timur tutuklandı
Vepara soruşturmasında karar
Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Bu şehirlerde 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemler ücretsiz
Türkiye ile Ermenistan arasında "vize kolaylığı" kararı
Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Çok Okunanlar
Sağanak ve kar o illeri esir alacak Sağanak ve kar o illeri esir alacak
30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Altında sert düşüş sonrası rota değişti Altında sert düşüş sonrası rota değişti
Ankara’da DEAŞ operasyonu Ankara’da DEAŞ operasyonu
Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı! Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı!