Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı!

Fenerbahçe tribünlerinin tanınan simalarından İbrahim Gümüştekin, Kadıköy’de silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan Gümüştekin'e ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Saldırı sonucu yaralanan tribün lideri, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gümüştekin’in hastanedeki tıbbi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın hemen ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.