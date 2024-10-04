Fenerbahçe, Twente deplasmanından puanla döndü! Sarı-lacivertliler rakibiyle 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, ikinci hafta maçında deplasmanda Twente'ye konuk oldu.

Müsabakaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 20. dakikadan sonra rakip kalede daha fazla görüldü. Maçın 23 ve 24. dakikalarında üst üste 2 tane çok net pozisyonu harcayan Fenerbahçe, 29. dakikada Vlap'ın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-0 Twente'nin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada teknik direktör Mourinho'nun yaptığı 2 değişikliğin ardından rakip kalede daha fazla baskı kurdu. Maçın 71. dakikasında Dusan Tadic ile skoru eşitleyen sarı-lacivertliler, kalan bölümde 2. golü bulamayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 2 maç sonunda organizasyonda puanını 4'e yükseltti.

FENERBAHÇE HER MAÇTA GOL ATTI

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.

Ligde şu ana dek 7, Avrupa'da ise 6 olmak üzere 13 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, tüm maçlarda gol atmayı bildi.

AMRABAT PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALDI

Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat, performansıyla dikkati çekti.

Orta alanda iyi bir mücadele ortaya koyan tecrübeli oyuncu, oyun kurulumunda da takımına büyük katkı sağladı.

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'nin 71. dakikada Dusan Tadic ile bulduğu golde de yaptığı asistle beğeni topladı.

TADIC GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, bu sezon gol yollarındaki performansını Twente karşısında da sürdürdü.

Ligde şu ana dek 7 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, Avrupa'da da ilk golünü atmayı başardı.

Tadic'in şu ana dek ligde ve Avrupa'da 2'şer de asisti bulunuyor.

AVRUPA'DA KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı maçların tamamında kalesinde gol gördü.

Lige oynadığı 7 maçın 5'inde gol yemeyen sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında ise bunun tam tersi bir görüntü sergiledi.

Fenerbahçe, Twente maçıyla bu sezon 6. Avrupa maçına çıkarken, söz konusu mücadelelerin tamamında gol yedi.