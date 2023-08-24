Fenerbahçe, Twente maçı öncesi kadrosunda 2 değişiklik yaptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda bugün Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın kadrosunda iki değişiklik yaptı.İşte o değişiklikler...

Fenerbahçe, Twente maçı öncesi kadrosunda 2 değişiklik yaptı
Fenerbahçe, Twente maçı öncesi kadrosunda 2 değişiklik yaptı
Editör: Nihat Çarboğa
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda bugün Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın kadrosunda iki değişiklik yaptı.

FENERBAHÇE, TWENTE MAÇI ÖNCESİ KADROSUNDA 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ile Bartuğ Elmaz kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz kadroya dahil edildi

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği son listede şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Bright Osayi Samuel, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Bartuğ Elmaz, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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