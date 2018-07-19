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Fenerbahçe, Tyler Ennis ile anlaştı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Los Angeles Lakers forması giyen Tyler Ennis ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Tyler Ennis ile anlaştı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu Los Angeles Lakers'ın oyun kurucusu Tyler Ennis ile güçlendirdi. NBA takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. 1.91 boyunda olan ve oyun kurucu pozisyonunda forma giyen Kanadalı sporcu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde Tyler Ennis için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.''


Kaynak: DHA
Etiketler; #fenerbahçe
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