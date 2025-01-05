Fenerbahçe, üç puanı En-Nesyri’nin golleriyle aldı

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda ağırladığı Hatayspor’u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fenerbahçe, üç puanı En-Nesyri’nin golleriyle aldı
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Maça etkili başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Youssef En-Nesyri’nin golüyle 1-0 öne geçti. Gol, Edin Dzeko’nun savunma arkasına gönderdiği pasla gelişti. Ancak sarı-lacivertliler, farkı artırma çabaları sırasında kalelerinde golü gördü. Hatayspor’un Boutobba ile geliştirdiği atakta, Levent Mercan’a da çarpan top ağlara gitti ve maçta skor 1-1’e geldi.

İlk yarının son anlarında, 45+5. dakikada, Fenerbahçe bir kez daha üstünlük sağladı. Kostic’in ortasında Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler’in uzaklaştırmaya çalıştığı top En-Nesyri’nin önünde kaldı. Faslı golcü, düzgün bir vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

Mücadelede ilk yarı Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın uzatma dakikalarında Fenerbahçe penaltı kazandı. Szymanski’nin ceza sahasında yerde kalması sonrası VAR incelemesiyle verilen penaltıyı Dzeko kullandı ancak topu üstten auta gönderdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe, yakaladığı sayısız gol fırsatını değerlendiremedi. Buna rağmen skor avantajını koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe, bir maçlık aradan sonra yeniden kazanarak puanını 39’a çıkardı ve lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Hatayspor ise galibiyet hasretini altı maça çıkardı ve 9 puanla 18. sırada kaldı.

Ligin 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

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