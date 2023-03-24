Fenerbahçe Ülker Stadı depreme dayanıksız mı? Fenerbahçe'den o iddialara yanıt!
Fenerbahçe, futbol takımının maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda gerekli tüm kontrollerin yapıldığını, yapının sağlam olmadığına yönelik, iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından tüm yapılarla ilgili oluşan hassasiyetin kamuoyunun malumu olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
- Bu noktada stadımız ve kulüp merkezimiz Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'yle ilgili gündeme gelen bazı yorumlar hakkında bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.
- Öncelikle bir süredir stadımız hakkında ortaya atılan yapının sağlam olmadığıyla ilgili haber ve söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Stadımızda gerekli tüm kontrol ve onarımlar, düzenli olarak yapılmaktadır. Olağan periyodik onarım ve yenilemeler kapsamında, son olarak 2022 yılının yaz aylarında başlatılan çalışmayla uzay çatı ve çelik sistemi, çatıyı taşıyan deprem sismik izolatörleri ve çatı membranları yenilenmiştir.
Türkiye'nin önde gelen kurumlarından yapının durumuna dair güncel raporlar alındığı aktarılırken, şu görüşlere yer verildi:
- Söz konusu raporlarda, uyulması zorunlu yönetmeliklere ilişkin bir aykırılığın tespiti söz konusu olmamakla birlikte, stadımızın tamamlandığı yıldan bu yana herhangi bir deformasyon ve hasar oluştuğu yönünde tespit de rapor edilmemiştir.
- İlaveten Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ait olmak üzere bugüne dek alınmış tüm yapısal sağlamlık raporları, kulübümüzce ilgili mercilerle paylaşılmaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası ise kulübümüz, tüm tesisler ve içinde barındırdığı yapıların tamamını kapsayacak şekilde bir deprem performans analiz süreci başlatmıştır.