Fenerbahçe Ülker Stadı depreme dayanıksız mı? Fenerbahçe'den o iddialara yanıt!

Türkiye'nin önde gelen kurumlarından yapının durumuna dair güncel raporlar alındığı aktarılırken, şu görüşlere yer verildi:

- Söz konusu raporlarda, uyulması zorunlu yönetmeliklere ilişkin bir aykırılığın tespiti söz konusu olmamakla birlikte, stadımızın tamamlandığı yıldan bu yana herhangi bir deformasyon ve hasar oluştuğu yönünde tespit de rapor edilmemiştir.

- İlaveten Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ait olmak üzere bugüne dek alınmış tüm yapısal sağlamlık raporları, kulübümüzce ilgili mercilerle paylaşılmaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası ise kulübümüz, tüm tesisler ve içinde barındırdığı yapıların tamamını kapsayacak şekilde bir deprem performans analiz süreci başlatmıştır.