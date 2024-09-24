Fenerbahçe - U.S Gilloise maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe de lig aşamasındaki ilk maçında Ülker Stadı'nda U.S Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu da ezeli rakibi Galatasaray'ın ardında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Avrupa kupalarında kötü bir başlangıç yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik galibiyetlerle elemeyi başaran Fenerbahçe, 3. eleme turunda ise Lille ile karşı karşıya geldi. Rakibiyle oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş maçından da sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Fenerbahçe, yeni sezonda lige ise iyi bir başlangıç yaptı. Ligdeki 6 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, son maçında geçtiğimiz cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, ligde topladığı 13 puanla 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin rakibi U.S Gilloise ise Belçika liginde geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlamış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan U.S Gilloise bu turda karşılaştığı Slavia Prag'a 3-1 ve 1-0'lık skorlarla yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynamaya hak kazandı.

U.S Gilloise, yeni sezonda Belçika liginde ise 8 maçı geride bıraktı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan U.S. Gilloise topladığı 10 puanla 12. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edeceği ilk hafta maçında Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Müsabakada Mathieu Vernice dördüncü hakem, Bastien Dechepy VAR ve Romain Lissorgue AVAR görevini üstlenecek.

FENERBAHÇE-U.S GILLOISE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Fenerbahçe ile U.S Gilloise arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Fenerbahçe-U.S Gilloise maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe-U.S Gilloise maçı 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Fenerbahçe-U.S Gilloise mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.