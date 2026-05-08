Fenerbahçe, üst üste 3. kez Final Four'da

Euroleague play-off dördüncü karşılaşmasında Litvanya deplasmanına giden Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'ı uzatma periyodu sonucunda 94-90 devirdi. Sarı-lacivertli temsilcimiz seriyi 3-1 kazanarak üst üste üçüncü kez Final Four biletinin sahibi oldu.

Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yaptığı zorlu mücadele, Ilija Belosevic (Sırbistan), Juan Carlos Garcia (İspanya) ve Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsünün yönetiminde oynandı.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius idaresindeki Fenerbahçe ile Tomas Masiulis'in çalıştırdığı Zalgiris Kaunas'ı karşı karşıya getiren mücadelenin normal süresi 80-80 eşitlikle tamamlandı. Eşitliğin ardından oynanan uzatma bölümünde oyun kontrolünü eline alan konuk ekip, parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekipte Khem Birch ve Talen Horton Tucker rakip potaya bıraktıkları 21'er sayıyla hücumda başı çekti. Wade Baldwin takımına 14 sayılık katkı sağlarken, Tarık Biberovic 11, Nicolo Melli ise 10 sayı üretti. Karşılaşmada görev alan diğer oyunculardan Chris Silva 8, Devon Hall 5, Nando De Colo 3 ve Bonzie Colson 1 sayı kaydetti. Maç kadrosunda bulunan Mikael Olli Axel Jantunen ile Brandon Boston Jr. da forma şansı bularak sahada yer aldı.

EV SAHİBİ EKİBİN EN SKORERİ FRANCISCO

Zalgiris Kaunas cephesinde Sylvain Francisco 23 sayı bularak maçın en skorer ismi oldu ancak bu performansı takımının elenmesini engellemedi. Litvanya temsilcisinde Azoulas Tubelis 16, Edgaras Ulanovas 15 ve Dustin Sleva 11 sayı ile oynadı. Moses Wright 9 sayılık katkı verirken, Arnas Butkevicius ve Maodo Lo 5'er, Nigel Williams-Goss ve Deividas Sirvydis 3'er sayı üretti. Laurynas Birutis de ev sahibi ekibin formasıyla parkeye çıkan bir diğer isim oldu.

