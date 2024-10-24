Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan şehitlerle ilgili anlamlı hareket

Fenerbahçe ve Beşiktaş, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısına UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları karşılaşmaya siyah bant takarak çıkacak.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan şehitlerle ilgili anlamlı hareket
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Fenerbahçe ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahaya çıkıyor. Fenerbahçe, saat 22.00'de İstanbul'da Manchester United'ı ağırlarken Beşiktaş da aynı saatte Olimpik Lyon'a konuk olacak.

Her iki takımdan da karşılaşmalar öncesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan vatandaşlar anısına anlamlı bir hareket geldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, bu akşam oynayacakları maçlara siyah bantla çıkacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Liginde bu akşam oynayacağı Manchester United maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacaktır." denildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise "UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynayacağımız Olympique Lyon maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacağız." denildi.

BAŞAKŞEHİR DE SİYAH BANTLA MAÇA ÇIKTI

RAMS Başakşehir de UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Slovenya ekibi Celje'ye konuk oldu.

Turuncu-lacivertliler, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle Celje maçına kollarında siyah bantla çıktı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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