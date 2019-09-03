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Fenerbahçe ve Bursaspor, çocuklar için sahaya çıkacak

Fenerbahçe ile Bursaspor, 8 Eylül Pazar günü dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için Bursa'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe ve Bursaspor, çocuklar için sahaya çıkacak

Fenerbahçe ile Bursaspor, 8 Eylül Pazar günü dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için Bursa'da hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'deki ve dünyadaki çocuklar için farkındalık oluşturmak adına oynanacak hazırlık karşılaşmasında Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri'nden özel misafirlerin konuk edileceği belirtildi.

Söz konusu vakıf ve derneklerden gelen çocukların iki takımın yedek kulübelerinin arkasında oluşturulacak özel tribünde karşılaşmayı takip edeceği kaydedildi.

Açıklamada, müsabakanın ilk dakikası tamamlanana kadar "Dünya Çocukları Farkındalığı" adına aralıksız alkış olacağı aktarıldı.

İki takım arasındaki bu özel maç 8 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #süperlig #futbol #fenerbahçe #Bursaspor
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