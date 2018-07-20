Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanmaya başlayacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında Fenerbahçe'ye bir eğitim semineri verildi.

Sarı-lacivetli oyuncular ile teknik ve idari kadrosu, teknoloji desteği ile hakeme yardımcı olmayı ve hataları en aza indirmeyi hedefleyen Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) hakkında, Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından bilgilendirildi. Murat Ilgaz, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Fenerbahçe'ye VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yaptı.



Eğitimde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı.