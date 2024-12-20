Fenerbahçe yeni transferini duyurdu! Fransız isim kadroya katıldı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Fransız smaçör Earvin Ngapeth ile 2025-2026 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu! Fransız isim kadroya katıldı
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu güçlendirme kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Fransız Earvin Ngapeth'i transfer etti.

Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Earvin Ngapeth'e ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir kariyer yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Takıma 2 Ocak'ta katılacak smaçörle 2025-2026 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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