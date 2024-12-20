Fenerbahçe yeni transferini duyurdu! Fransız isim kadroya katıldı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Fransız smaçör Earvin Ngapeth ile 2025-2026 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu güçlendirme kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Fransız Earvin Ngapeth'i transfer etti.
Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Earvin Ngapeth'e ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir kariyer yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.
Takıma 2 Ocak'ta katılacak smaçörle 2025-2026 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Ailemize hoş geldin Earvin Ngapeth 💛💙— Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) December 19, 2024
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Kaynak: Anadolu Ajansı