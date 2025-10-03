Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu: Hangi isim hangi görevde?
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni başkanı Sadettin Saran başkanlığında yapılan toplantıda yönetim kurulu görev dağılımı açıklandı. Futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlarda sorumluluklar netleşti.
Görev dağılımı şu şekilde:
Başkan: Sadettin Saran – Erkek Futbol Şubesi, Denetim
Murat Salar: Başkan Vekili & Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi
Orhan Demirel: Genel Sekreter & İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim,
KADIN-ERKEK VOLEYBOL ŞUBESİ
Adem Köz: Spor Şubeleri, Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, Taraftar İlişkileri, Stat Turu
Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi
Taner Sönmezer: Gelir Oluşturma, Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler
Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler
Ali Gürbüz: Hukuk İşleri, Basın Sözcülüğü
Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe
Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi, Tekerlekli Basketbol Şubesi
Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans
İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi
Ufuk Şansal: Kadın Basketbol ve Kadın Futbol Şubesi
Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi
Ozan Vural: Futbol Altyapı, Spor Okulları, Atletizm
YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz, Orkan Orakçıoğlu.
Söz konusu görev dağılımıyla birlikte Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki dönemde kulübün tüm branşlarında sorumlulukları netleşmiş oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı