Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu: Hangi isim hangi görevde?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu. Yeni başkan Sadettin Saran’ın başkanlık ettiği toplantının ardından kulübün farklı şubelerinde görev üstlenecek isimler açıklandı.

Görev dağılımı şu şekilde:

Başkan: Sadettin Saran – Erkek Futbol Şubesi, Denetim

Murat Salar: Başkan Vekili & Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi

Orhan Demirel: Genel Sekreter & İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim,

KADIN-ERKEK VOLEYBOL ŞUBESİ

Adem Köz: Spor Şubeleri, Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, Taraftar İlişkileri, Stat Turu

Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi

Taner Sönmezer: Gelir Oluşturma, Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Ali Gürbüz: Hukuk İşleri, Basın Sözcülüğü

Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe

Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi, Tekerlekli Basketbol Şubesi

Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans

İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi

Ufuk Şansal: Kadın Basketbol ve Kadın Futbol Şubesi

Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi

Ozan Vural: Futbol Altyapı, Spor Okulları, Atletizm

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz, Orkan Orakçıoğlu.

Söz konusu görev dağılımıyla birlikte Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki dönemde kulübün tüm branşlarında sorumlulukları netleşmiş oldu.