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Fenerbahçe Zenit UEFA maçı saat kaçta ve Fenerbahçe Zenit hangi kanalda naklen yayınlanacak

Fenerbahçe ile Rus takımı Zenit arasında kıyasıya bir mücadele olacak. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe ile Zenit'in arasında oynanacak kritik maçta Fenerbahçe sahadan galip gelerek ayrılmak istiyor. Zenit de rakibini yenerek güvenilir bir ilerleyiş kat etmek istiyor. Son gelişmeler ve ilk 11'ler ile maçın saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağı haberimizde

Fenerbahçe Zenit UEFA maçı saat kaçta ve Fenerbahçe Zenit hangi kanalda naklen yayınlanacak

Fenerbahçe ile Rus takımı Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalmak için kıyasıya bir yarış yapacak. İki takım da kendilerine güvenirken, sahadan kimin galip gelip ayrılacağı ise merak konusu.

Fenerbahçe mücadeleyi bırakmayacağı belirtilirken, Zenit'in de rakibini küçümsemediği, ciddi bir şekilde oyunu oynayacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

12 Şubat Salı günü saat 20:55’de Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS kanallarından canlı yayınlanacak

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe'nin Zenit maçında Volkan, Skrtel, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Moses, Ayew, Slimani 11'yle sahaya çıkması bekleniyor.

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