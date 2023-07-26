Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en büyük üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı ön eleme mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe ile Zimbru karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Fenerbahçe, Konferans Ligi serüvenine bu turda dahil oluyor. Geçtiğimiz sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon Galatasaray'ın ardında 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi. Kadrosunu Dzeko, Tadic, Ryan Kent, Szymanski, Becao gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Konuk ekip Zimbru ise Konferans Ligi'ne 1. ön eleme turunda dahil olmuştu. Bu turda La Fiorita ile karşılaşan Moldova temsilcisi, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında rakibini kendi sahasında 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki Fenerbahçe - Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Ülker Stadyumu'ndaki maçta hakem Nenad Minakovic görev yapacak.

Fenerbahçe - Zimbru maçı saat 21.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Zimbru maçı S Sport Plus kanalından yayınlanacak.