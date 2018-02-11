Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek, rakibiyle olan puan farkını 2'ye indirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek, rakibiyle olan puan farkını 2'ye indirdi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, rakibine ön alanda yaptığı baskıyla net pozisyonlara girdi. Maçın 19. dakikasında Giuliano Victor de Paulo'nun direkten dönen topuyla gole yaklaşan sarı-lacivertliler, 32. dakikada Jose Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla üstün gitti.

Maçın 56. dakikasında Fernandao'yla farkı 2'ye çıkaran Fenerbahçe, rakibine gol şansı tanımadı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 41'e yükseltti ve 43 puanlı Medipol Başakşehir'e yaklaştı.



- İkili averaj Fenerbahçe'ye geçti



Fenerbahçe, galibiyetin yanı sıra rakibi karşısında ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.

Sezonun ilk yarısındaki maçı sahasında 3-2 kaybeden Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 2-0 yenerek avantajı ele geçirdi. Sezon sonunda puan eşitliği durumunda Fenerbahçe, rakibinin önünde yer alacak.



- Fenerbahçe seriyi 20 maça çıkardı



Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 20 maça yükseltti.

Ligde 14 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 karşılaşmada mağlup olmadı.

Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 20 resmi maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik aldı.



- 2010 yılından sonra ilk galibiyet



Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2010 yılından sonra ilk kez yendi.

Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki son deplasman galibiyetini 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla almıştı. Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakada 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakibi karşısında uzun süreli galibiyet hasretini de dindirmiş oldu.

Fenerbahçe, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise ilk kez kazandı. Daha önce bu statta rakibi karşısında 4 maçta ikişer yenilgi ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, bu kötü istatistiğe de son verdi.



- Fernandao 2 yıl sonra



Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, Süper Lig'de 2 yıl sonra bir maçta 2 gol birden attı.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de 100. maçında iyi bir performans ortaya koydu. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 32 ve 56. dakikalarında sahneye çıkarak Medipol Başakşehir filelerini havalandırdı.

Süper Lig'de en son 24 Ocak 2016'da Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçta 2 gol birden atan Fernandao, bu performansını 2 yıl sonra tekrarlayabildi.

Bu sezon Süper Lig'de 7. maçını oynayan Brezilyalı futbolcu, gol sayısını 3'e yükseltti.



- Valbuena ilk kez oyuna giremedi



Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, bu sezon Süper Lig'de kadroda olduğu bir maçta ilk kez forma şansı bulamadı.

Bu maça kadar 19 lig müsabakasının 13'üne ilk 11'de başlayan Valbuena, 6 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Valbuena, bu maçta yedekler arasında kaldı ve teknik direktör Aykut Kocaman'dan şans bulamadı.

Tecrübeli futbolcu, ligin ilk yarısındaki Demir Grup Sivasspor maçında ise sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.



- Alper sakatlandı



Fenerbahçe'de Alper Potuk, sakatlanarak son bölümde oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Fernandao'nun yerine oyuna giren Alper, 90+4. dakikada sakatlığı nedeniyle saha kenarına geldi.

Alper'in yerine oyuna genç futbolcu Serhat Kot dahil oldu. Serhat da kariyerinin ilk Süper Lig maçında forma giyme şansını son bölümde buldu.