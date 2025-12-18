Fenerbahçe'de 20 yıllık dönem kapandı

Fenerbahçe, voleybol şubesinde 2005 yılından bu yana çeşitli görevlerde bulunan sportif direktör Dariusz Stanicki ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Fenerbahçe Kulübü, voleybol şubesinde uzun yıllardır görev yapan sportif direktör Dariusz Stanicki ile yolların ayrıldığını açıkladı. Stanicki, 2005 yılından bu yana sarı-lacivertli kulübün voleybol yapılanmasında çeşitli görevlerde bulunuyordu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Stanicki’nin görev süresi boyunca voleybol şubesinin kurumsal yapısına ve sportif başarılarına önemli katkılar sağladığı vurgulandı. Açıklamada, Stanicki’nin kulübün bugün ulaştığı saygın konumda pay sahibi olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Voleybol takımlarımızın sportif direktörü olarak uzun yıllar kulübümüze hizmet eden Sayın Dariusz Stanicki ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı dönem boyunca voleybol şubemizin kurumsal yapısının güçlenmesine, sportif başarılarının artmasına ve bugün ulaştığı saygın konuma katkı sağlayan Sayın Stanicki, kulübümüz voleybol yapılanmasında önemli ve kalıcı bir emek ortaya koymuştur.

Kulübümüzün değerlerini her zaman sorumluluk bilinciyle temsil eden; bilgi birikimi ve tecrübesiyle sporcularımıza ve teknik ekiplerimize katkı sunan Sayın Dariusz Stanicki'ye, bugüne kadar vermiş olduğu tüm emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.”

Dariusz Stanicki’nin ayrılığıyla birlikte Fenerbahçe voleybol şubesinde yeni bir dönemin başlayacağı belirtildi.

