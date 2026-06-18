Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi resmen başladı

Fenerbahçe, yeni sezon planlaması doğrultusunda takımın başına kulübün dinamiklerini yakından tanıyan bir ismi getirdi. Daha önce kulüpte futbolculuk, yardımcı antrenörlük ve üç farklı dönemde teknik direktörlük yapan İsmail Kartal ile yeniden anlaşıldığı açıklandı.

YUVAYA 4. KEZ DÖNEN TECRÜBELİ İSİM

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Resmi sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 65 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe teknik direktörlüğü koltuğuna kariyerinde dördüncü kez geçmiş oldu. Kartal'ın Türkiye liglerindeki uzun teknik direktörlük kariyeri, alt liglerden Süper Lig'e uzanan önemli çıkışları barındırıyor.

SİVAS VE ANKARA'YI SÜPER LİG'E TAŞIYAN ZAFERLER

Deneyimli teknik adam, 2004-2005 sezonunda Sivasspor'u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e taşıma başarısı gösterdi. Sivas'taki bu çıkışının ardından sırasıyla Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor ve Konyaspor takımlarında görev aldı. İlerleyen yıllarda Eskişehirspor, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Erzurumspor'u da çalıştıran teknik adam, özellikle Ankara ekibini 6 yıllık bir aranın ardından yeniden Süper Lig'e çıkarmasıyla öne çıkmıştı.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kulübesindeki geçmişi, 2010-2014 yılları arasında sarı-lacivertli ekipte yürüttüğü yardımcı antrenörlük görevine dayanıyor. Bu sürecin ardından 2014-2015 sezonunda takımın teknik direktörlüğüne getirilen Kartal, ilerleyen süreçte yuvaya iki kez daha döndü. 2021-2022 sezonunda 21 karşılaşmada Fenerbahçe'nin başında yer alan çalıştırıcı, üçüncü dönemi olan 2023-2024 sezonunda ise ligi 99 puan toplayarak ikinci sırada bitirdi.

SON DURAK İRAN OLMUŞTU

Fenerbahçe ile dördüncü dönemi için yeniden el sıkışan İsmail Kartal, Türkiye'deki kariyerinin ardından yakın dönemde yurt dışı deneyimi de yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekiple tekrar anlaşmadan önce son olarak İran ekiplerinden Persepolis'in teknik direktörlüğünü yapıyordu.