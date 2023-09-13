Fenerbahçe'de 6 numara için zaman daralıyor! Sarı-lacivertliler, Al-Musrati için şartları zorluyor

Fenerbahçe Yönetimi, cuma günü bitecek olan transfer döneminden önce 6 numara takviyesini yapmak için son dönemde Al-Musrati'ye yoğunlaştı. FIFA'nın Braga'nın Malaga'ya 11 milyon 725 bin Euro ödemesi kararı sonrası süreç hızlandı. Sportif direktör Mario Branco, arkadaşı olan Braga Başkanı Antonio Salvador ile telefon trafiğine başlamıştı. Bu görüşmelerde belirli bir aşama kaydedildi. Bunun üzerine Branco, Al-Musrati transferine son noktayı koymak adına soluğu ülkesi Portekiz'de aldı.

PEŞİNAT ANLAŞMAZLIĞI

Portekiz ekibi, 20 milyon Euro'luk talebini 15 milyon Euro'ya indirdi. Fenerbahçe ise bonuslarla 12 milyon Euro'ya kadar çıktı. Tarafların orta noktada buluşması olası görünüyor. Ancak ödeme takvimi konusunda fikir ayrılığı olduğu öğrenildi. Braga, Malaga'ya 45 gün içerisinde ödeme yapmak zorunda.

Bu nedenle Al-Musrati'nin bonservisinin büyük bölümünü peşin almak istiyor. Fenerbahçe ise uzun vadeli bir ödeme planını kabul ettirmeye çalışıyor. Sarı-Lacivertliler'in, peşinatı yüksek ödemesi halinde toplam bonservis bedelini aşağıya çekme çabası olduğu kaydedildi.

LİBYALI YILDIZ BEKLEMEDE

Yıldız futbolcu, Libya Milli Takımı'na gitmemişti. Al-Musrati, Braga ile idmanlara devam ederken, Fenerbahçe ile kulübü arasında yapılan görüşmelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve bu nedenle Sarı Lacivertliler'e gelme konusundaki talebini Braga Yönetimi'ne ilettiği öne sürüldü.