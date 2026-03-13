Fenerbahçe’de alarm: Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası acil toplantı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim kurulu, maçın ardından tam kadro acil durum toplantısı gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Sarı-lacivertli takım, mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
YÖNETİM MAÇI STADYUMDAN TAKİP ETTİ
Karşılaşmayı stadyumda izleyen Fenerbahçe Yönetimi, alınan bu mağlubiyetin ardından vakit kaybetmeden harekete geçti.
TAM KADRO ACİL DURUM TOPLANTISI
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Karagümrük maçının bitimiyle beraber tam kadro halinde acil durum toplantısı düzenledi.
Gerçekleştirilen bu toplantının ardından sarı-lacivertli cepheden kamuoyuna bir açıklama yapılması bekleniyor.