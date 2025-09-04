Fenerbahçe’de arayış hızlandı! Yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar…
Fenerbahçe’de Jose Mourinho döneminin sona ermesiyle birlikte teknik direktör arayışı resmen başladı. Başkan adaylarının da devreye girmesiyle aday listesi genişlerken, kulisler birbirinden önemli isimlerle çalkalanıyor.
Jose Mourinho ile büyük beklentilerle başlayan proje, alınan sportif sonuçlar ve kulüp içi uyumsuzluk nedeniyle sona erdi.
Portekizli teknik adamla yollar ayrıldıktan sonra geçici görevle Zeki Murat Göle takımın başına getirildi.
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. Eğer ilk turda çoğunluk sağlanamazsa, seçim 20-21 Eylül tarihlerine ertelenecek.
Teknik direktör konusundaki nihai kararın da bu seçimle birlikte netleşmesi bekleniyor.
Bu süreçte takımın başında Trabzonspor (14 Eylül) ve Kasımpaşa (21 Eylül) maçlarında Zeki Murat Göle’nin yer alacağı belirtiliyor.
Ancak kulüp yönetimi, 24 Eylül’de UEFA Avrupa Ligi’nde GNK Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta yeni teknik direktörün sahada olmasını hedefliyor.
SARAN’IN ADAYI BELLİ: SÉRGIO CONCEIÇÃO
Başkan adaylarından Sadettin Saran, teknik direktör tercihinde net bir açıklama yaptı. Yazılı bir açıklama yayınlayan Saran, “Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki, teknik direktör adayımız Sérgio Conceição’dur.” ifadelerini kullandı.
Porto ile başarılı bir dönem geçiren Portekizli teknik adamın adaylığı, camiada heyecan yarattı.
İSMAİL KARTAL YENİDEN GÜNDEMDE
Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden biri olan İsmail Kartal ile yönetimin yeniden temas kurduğu belirtiliyor.
Tecrübeli hocanın sarı-lacivertli kulübe dönmeye sıcak baktığı, ancak seçim süreci nedeniyle somut bir adımın henüz atılmadığı iddia ediliyor. Kartal, geçmişte şampiyonluk yarışına soktuğu Fenerbahçe’de özellikle yerli oyuncularla uyumuyla dikkat çekmişti.
SPALLETTI VE POSTECOGLOU İLE TEMAS KURULDU
Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre, sarı-lacivertli yöneticiler Avrupa’nın önemli iki teknik direktörüyle doğrudan temasa geçti: Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou.
Spalletti, Napoli’yi şampiyon yaptıktan sonra İtalya Milli Takımı’na geçmişti. Ancak kulüp düzeyine dönmeye sıcak bakabileceği konuşuluyor.
Postecoglou ise kısa süre önce Tottenham ile yollarını ayırdı. Avustralyalı teknik adamın sistem anlayışı ve hücum futbolu, Fenerbahçe yönetimini cezbetmiş durumda.
ALMAN EKOLÜ GÜÇLÜ GELİYOR: HOENEß VE JAISSLE
A Spor’un haberine göre, 37 yaşındaki Matthias Jaissle de Fenerbahçe’nin radarına girdi.
Salzburg’da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Jaissle, son olarak Al-Ahli’de görev yapmıştı. Genç yaşına rağmen taktik bilgisi ve disipliniyle ön plana çıkıyor.
Ayrıca Stuttgart’ın teknik direktörü Sebastian Hoeneß de listede. Ancak Hoeneß’in sözleşmesi devam ettiği için transferi halinde Fenerbahçe’nin tazminat ödemesi gerekecek.
GÜNDEMDEKİ DİĞER BOŞTAKİ TEKNİK ADAMLAR
Fenerbahçe’nin geniş aday havuzunda boşta olan birçok isim bulunuyor.
İşte kulislerde adı geçen bazı teknik adamlar:
Thiago Motta
Gareth Southgate
Joachim Löw
Xavi
Erik ten Hag
Nuri Şahin
Roger Schmidt
Gary O’Neil
Sam Allardyce
Juanvi Peinado
Vitor Bruno
Sean Dyche
Domenico Tedesco
Jorge Sampaoli