Fenerbahçe'de asrın transferi! Mohamed Salah ile 1+1 yıllık prensip anlaşması sağlandı

Sarı-lacivertliler, futbol dünyasında yüzyılın hamlelerinden biri olarak kabul edilecek dev bir transfer için düğmeye bastı. Liverpool ile yollarını ayıran Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah’ın, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Her iki başkan adayının da transfer listesinin ilk sırasında yer alan 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, sarı-lacivertli formayı giymeye yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İngiliz deviyle sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Mısırlı süper solak ile yürütülen gizli diplomaside büyük bir mesafe kat edildi. Kulislere sızan bilgilere göre, başkan adaylarından birinin koltuğa oturması halinde kesenin ağzını sonuna kadar açacağı ve bu dev transferi taraftara şampiyonluk yolunda bir armağan olarak sunacağı öğrenildi.

1+1 Yıllık Sözleşmede El Sıkışıldı: İmzayı Yeni Başkan Açıklayacak

Normal şartlarda yıllık 20 milyon Euro civarında bir maaş beklentisi olan Mohamed Salah ile yapılan yoğun pazarlıklar neticesinde orta yol bulundu ve taraflar prensipte el sıkıştı. Yıldız futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden mutabakat sağlandığı aktarıldı. Fenerbahçe başkanlığına resmen aday olduğunu açıklayan iş insanı Hakan Safi'nin, seçimi kazanması ve koltuğa oturması halinde bu rüya transferi resmi olarak camiaya duyuracağı futbol kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Suudi Arabistan takımlarından gelen astronomik teklifleri "Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum" diyerek geri çeviren Salah'ın, Fenerbahçe'nin projesine ve şampiyonluk hedeflerine "Evet" demesi transferin önündeki en büyük engeli kaldırdı.

Anfield’a Duygusal Veda: Bu Sezon 22 Gole Katkı Sağladı

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Mısırlı yıldız, geride bıraktığımız sezonda Liverpool formasıyla yine istikrarlı bir grafik çizdi. İngiliz ekibiyle bu sezon toplam 41 resmi maça çıkan Mohamed Salah, 12 gol ve 10 asist üreterek takımına toplamda 22 gollük dev bir katkı sağladı.

Liverpool formasıyla son maçına dün çıkan ve Anfield Road tribünlerine el sallarken oldukça duygusal anlar yaşayan Salah, yeni bir meydan okuma için artık gün sayıyor. Şimdi tüm gözler, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak başkanlık seçimine ve ardından atılacak resmi imzalara çevrilmiş durumda.