Fenerbahçe'de Atatürk stadyumu çağrısı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun Genel Kurula gitmeden stadın adını değiştirme yetkisi olsa da kongre üyelerinin desteğini alıp ardından devletin yetkili organlarının da onayı ve desteğiyle Cumhuriyetin 100.yılının görkemli bir şekilde kutlanacağı 29 Ekim'e isim değişikliğini yetiştirmek istiyor.

GÜÇLÜ ARGÜMAN

İstanbul'da halen Avcılar Atatürk Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı olarak iki stadyum bulunuyor. Aynı şehirde sadece 1 Atatürk Stadı isminin kullanılabilme hakkı devletin yaptırdığı stadyum projeleri için geçerli olduğu, Fenerbahçe stadyumun tamamını kendi imkanlarıyla yaptırdığı için Atatürk adını kullanabilme argümanını kullanarak kongre üyelerinden yetki, ardından da devletten onay isteyecek.

İKİ TOPLANTI

2 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 10.30'da Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı büyük olasılıkla çoğunluk sağlanamayacağı için 9 Eylül'de çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecek… Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ayrıca Spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tescili edilerek tüzel kişilik kazandırılmasına olanak sağlayan ve 26 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu" kapsamında, sade ve anlaşılır bir metin ile mali ve hukuki kriterlerle uyumlu teknik gereksinimleri karşılayan bir metin olması için yapılan tüzük tadil çalışmasının maddeleri de oya sunulacak.