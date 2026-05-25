Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası: "Kesin odur demiyorum ama..."

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün saat 20.00'de TRT Spor ekranlarında yayınlanan canlı programda kulübün geleceğine ve mevcut iddialara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"JESUS İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Teknik direktörlük konusundaki spekülasyonlara değinen Yıldırım, "Jorge Jesus ile hiçbir görüşmemiz olmadı." ifadesini kullandı.

AYKUT KOCAMAN İÇİN YEŞİL IŞIK

Aykut Kocaman sorusuna ise açık bir kapı bıraktı. Yıldırım, "Aykut Kocaman teknik direktör adaylarından biri mi?" sorusunu, "Olabilir. Kesin odur demiyorum ama..." şeklinde yanıtladı. Deneyimli teknik adamın geçmiş başarılarına ve yaşanan sürece vurgu yapan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Aykut Kocaman 2011'de şampiyon yaptı. 2013'te Avrupa'da yarı final oynadık. Benfica'yı geçsek Chelsea ile final oynayacaktık. Gelelim 2018'e, şampiyonluğa oynarken TV'de çıkıp 'Maça gitmeyin' diye bağırdılar. Bunlar olurken Mayıs ayında seçim vardı. İnsanlar bunu unutuyor ama ben unutmam."

HAKEM CAMİASINA ÇOK SERT UYARILAR

Kulübün haklarını koruma noktasında tavizsiz bir yönetim sergileyeceğini belirten Aziz Yıldırım, hakem kararları üzerinden adalet vurgusu yaptı. Yıldırım, "Hakemler eğer hakkımızı yerlerse, 20 senelik dönemimden çok daha sert olurum, hesabını sorarım, haberleri olsun!" sözleriyle kararlılık mesajı gönderdi.

Yönetim anlayışının temel ilkelerinden birini paylaşan Yıldırım, "Hakemler adil oldukları sürece herkese saygılıyız ama tersi olursa asla müsaade etmeyiz." açıklamasında bulundu. Finansal konulara dair eleştirilere de değinen Yıldırım, "Sürekli 'Para' mevzusu konuşuluyor. 20 sene başkanlık yaptık, hiç bizden para konusunu duydunuz mu? Para konusu en basit şey." diyerek kulübün mali yapısının yönetim kapasitesiyle çözüleceğini ifade etti.

KADIKÖY CEHENNEMİ VURGUSU

İç saha avantajının yeniden kazanılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, geçmiş dönemdeki istatistikleri hatırlatarak, “Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz; öyle şey olmaz. Kadıköy’de herkesi yeneceğiz.” dedi.

Kadro planlaması ve kaleci transferleri hakkında konuşan Yıldırım, maliyet ve performans dengesine değinerek şu analizleri paylaştı:

"Şampiyonluk maçında Volkan ve Edu çarpıştı şampiyonluğu kaybettik. Aynı Volkan Sevilla maçında bizi tur atlattı. Ederson iyi bir kaleci, yıllarca City'de oynadı. 11 milyona Ederson gibi kaleci alamazsınız."

Transfer operasyonunun sınırlarını ve şampiyonluk hedefini de net bir dille çizen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki tane golcü alacağız. Ondan sonra diğer yerleri tamamlayacağız. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Sonra içerden gitmek isteyen ya da bizim göndermek istediklerimiz olursa başka oyunculara da bakabiliriz. Hedef, sezon başlayana kadar tüm bunları halletmek. Fenerbahçe tarihinde ilk defa benim olduğum yıllar da dahil tüm oyuncular hazır gelecek. Söz veriyorum rahat olun şampiyon olacağız."

“Türkiye’nin, Fenerbahçe’nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe’nin ihtiyacı olduğu kadar Türkiye’nin de buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak.”