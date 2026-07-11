Fenerbahçe'de ayrılık çanları mı çalıyor? Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği belli oldu
Suudi Arabistan kulüplerinin radarına giren 27 yaşındaki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi.
Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda transfer ve kadro yapılanması çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Fanatik gazetesinin Fenerbahçe muhabiri Samet Çayır'ın aktardığı bilgilere göre, bir süredir Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor.
27 yaşındaki milli futbolcu, kendisine gelen cazip tekliflere rağmen kariyerine sarı-lacivertli formayla devam etme kararı aldı.
Yıldız futbolcunun takımda kalma kararının arkasında yatan en temel etkenin ailevi sebepler olduğu bildirildi. Yakın zamanda baba olma heyecanı yaşayacak olan Kerem Aktürkoğlu, ailesiyle birlikte İstanbul'da kurduğu düzeni korumayı amaçlıyor. Oyuncu, bu nedenle yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmeye almadan doğrudan reddediyor.
İSMAİL KARTAL'IN SİSTEMİNE GÜVENİYOR
Teknik direktör İsmail Kartal ile oldukça iyi bir ilişkisi bulunan milli futbolcunun, tecrübeli çalıştırıcının oyun felsefesi içerisinde skorer kimliğini sahaya tam olarak yansıtacağından emin olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun başında Portekiz temsilcisi Benfica'dan 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe kadrosuna katılan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk sezonda dikkat çekici bir performans sergiledi.
Toplam 44 resmi maçta görev alan oyuncu, rakip fileleri 15 kez havalandırırken 10 da asist üretti ve takımına toplamda 25 gollük doğrudan katkı sağladı.