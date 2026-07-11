Fenerbahçe'de ayrılık çanları mı çalıyor? Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği belli oldu

Yıldız futbolcunun takımda kalma kararının arkasında yatan en temel etkenin ailevi sebepler olduğu bildirildi. Yakın zamanda baba olma heyecanı yaşayacak olan Kerem Aktürkoğlu, ailesiyle birlikte İstanbul'da kurduğu düzeni korumayı amaçlıyor. Oyuncu, bu nedenle yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmeye almadan doğrudan reddediyor.