Fenerbahçe’de ayrılık! Detaylar açıklandı

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos’un sezon sonuna kadar İtalya temsilcisi Como’ya kiralandığını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos’un sezon sonuna kadar İtalya’nın Como Kulübüne kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün X’teki hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.

32 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon sarı-lacivertli formayla 5 maçta görev aldı.

Diego Carlos, yeni sezonda Serie A ekibi Como’da forma giyecek.

fenerbahçe transfer
